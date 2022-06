غزل عن العيون

يتميز موقع اقرأ بأجمل تدور العين، وتدور العين على تويتر، وعبارات العين، وشعر العين الخضراء، وكلمات العين الزرقاء. وصف العيون الجميلة كان من أهم الإبداعات العربية وخاصة العيون التي يتشابك فيها الغموض والجمال والسحر، وكان من أهم خصائص الشعر الذي يصف العينين تم إدراجه بالشعر البكر … تابعنا.

يغازل بالعيون

الله جمال عينيك ما وراء جمالها جمال آخر.

الشعور الجميل عندما أحاول رؤيتك بينهم وفجأة ألقي نظرة عليّ.

في عينيك حياة أود أن أعيشها، لأن الله هو مدير الحياة في عينيك.

بجمال عينيك، إسمح لي إذا نظرت إليك لفترة طويلة.

أفكر في جمال عينيك، ولا أفقد نفسي في ضحكك.

عيونك المليئة بالجمال تربك قلبي.

عيناك حديقة المجد وخديك زهرة.

فقط أغمض عينيك واترك عالم الألوان للبحث عن روحك بين ثنايا الأحلام المؤجلة لتجد أنفاسك وقوة قليلة لتستمر في طريقك مع القليل من الأمل.

قدري فيك الأجمل والأجمل، مصيري في ظلام عينيك الفاتنتين.

أفتقد عينيك ولمستك ولمسك والبحر يشهد على ذلك. أنت تعرف جيدًا ما يعنيه البحر بالنسبة لي. أرى جمال عينيك بجمال هدوئها، وأرى غضبك في أوجها. موجات وانا اتساع قلبك اراه بقدرة البحر.

يا امي ذات الشعر الطويل والعيون الناعمة انا محتار احبك اكثر من شعرك وليس جمال عينيك.

جمال الصباح مثل عينيك الجميلتين.

عيون حلوة، يا أمي ذات الشعر القصير، أنا في حيرة من أمري، جمال شعرك وعينيك الجميلتين.

عيونك المليئة بالجمال تربك قلبي.

ثلثي جمال الأشياء في عينيك.

جمال الصباح هو منظر عينيك وضوء الشمس يرسم على جفونك، والكون كله لا يستحق ذلك بدونك.

يمزح عيون التغريد

لا يوجد شعر أكثر سحرا من عيون المرأة.

في ابتسامة المرأة عظمة الحياة وجمالها ودقتها وعمقها في نظرها.

يمكنك أن تقرأ قصة امرأة في عينيها.

تتمتع عين المرأة ببراعة تخترق حجاب الخيال تارة، وتتلقى ملاحظات الخلود المتوقعة في أوقات أخرى.

اللآلئ السوداء في عيون النساء.

الكلمات التي تنطقها المرأة بعينها تحتاج إلى عدة قواميس لشرحها.

عندما تتحدث إلى امرأة، استمع إلى ما تقوله عيناها.

المرأة تميز الرجل بعينيها، والرجل يميز المرأة بعقله.

عندما قابلت العيون، لم أعد أعرف الحب كنصيحة.

آه، العيون وعمل العيون، لديهم جرح في القلب لا يندمل وحب لا ينتهي.

عيناه مثل المجرة التي ينبت العشب في ثناياها.

حب كبير للنجوم وجمال الليل وعينيك.

إذا رأيت نورًا في عيني المرأة فاعلم أن هناك نارًا في قلبها.

عبارات عن العيون

هناك تعبيرات كثيرة على العيون تبدو سائدة ومعاني كثيرة جدا لأن العيون مليئة بالأسرار التي لا يملك أحد الجرأة على كشفها للجميع لأنها تعتبر وسيلة لعرض ما يحدث في العقل من خلال نظرة أو ابتسامة، ونظرات العيون من أكثر المؤشرات صدقًا التي تدل على المشاعر التي لا يبحث عنها إلا الأصدقاء والأحباء.

لا يوجد شعر أكثر سحرا من عيون المرأة “شكسبير

إذا رأيت نورًا في عيني المرأة فاعلم أن هناك نارًا في قلبها. “لومو”.

أعظم سارق تحت قبة السماء الجمال في عيون المرأة “دكتور جونز”

يمكنك أن تقرأ قصة امرأة في عينيها. “توماس مور”

في ابتسامة المرأة عظمة الحياة وجمالها، وفي عينيها دقتها وعمقها. “تاجوراس”

تلمع شعلة الحكمة ما دامت أعين السيدات الجميلات تتألق عليها. . “مارسيل تينر”.

تتمتع عين المرأة بإشراق يخترق أحيانًا حجاب الخيال ويتلقى تلميحات من الخلود المتوقع في أوقات أخرى. مصطفى صادق الرافعي

اللآلئ السوداء في عيون السيدات. شكسبير

اجمل عيون و اجمل عيون السيدات. “مثل البرازيلي”

عيون المرأة بحيرة جافة، لكنها تستطيع أن تحطم أعظم السباحين. “مثل سوري”

عندما تغضب المرأة تفتح فمها وتغلق عينيها.

يمكن للمرأة أن ترى الرجل بأذنيها قبل أن تراه بعينها. أمين سلامة

أحب المرأة التي ترى النعمة في كل خطواتها، وصفاء الجنة في عينيها. . والكرامة والحب في كل بادرة من جانبهم. “ميلتو”

المرأة تميز الرجل بعينيها، والرجل يميز المرأة بعقله. “Daws”.

في كل مرة أنظر في عيني امرأة، أنسى ألمي وحزني.

لقد قتلتني بعيونك الحور، يا رغبة، استولت القوات المسلحة على قلبي وربطت قلبي.

شعر عن العيون الخضراء

العيون الخضراء لا تحدق في الأماكن العامة. كل من يرى عينيك بعد النظر إليك، عيون متكتلة بسبب جمال البيك. عيون الخضر لا تنظر اليك. إنه يكسر الروح. أتذكر الوقت الذي رأيته بأم عيني.

حبي، طاغية الجمال ذو العيون الخضراء، أنت تعلم أنها تثير فضولني، وحالتي غريبة، والناس من حولي في حيرة، هل هذا الجنون نهاية الحب حبي يعرف كيف يهرب مني عذاب الحب ويطاردها كالجنون ويتساءل الناس عن عقلي ويصبح على حبي وحبي يروون ويخبرونني وأخباري والقصص التي يكتبونها وعني يقولون عيون خضراء أحمق لكنهم لا يعرفون أو لا يعرفون أنا لا أبحث عن قلب رقيق وأريدهم من جروح حبي أو حبي لكنهم لا يعرفون حبي ولا يفعلون أبكي كيف أكون حبيبي عيني الخضراء

تدوير الكلمات للعيون الزرقاء

