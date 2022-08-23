غسان شرتوني خلاف برجي وإليسا انتهى بالنسبة للأخيرة.. وهناك من حاول تأجيجه

وقال صاحب شركتي “Music Is My Life” و “Wotri”، غسان الشرتوني، إن ما حدث بين النجمين إليسا وزياد برجي لا يمكن اعتباره خلافًا، بل مجرد سوء تفاهم حدث بسبب الأغنية “. “، لكن الصدفة أرادت أن تكون هناك قائمة انتظار. خامساً، حاول تأجيج الأمر.

وأضاف الشرتوني “لم أكن أعلم أن هناك خلافًا بين إليسا وزياد برجي على أغنية سابقة، وأن الأمر تكرر. ما يهم اليوم ألا يتعدى حجم المشكلة حجمها، خاصة وأن زياد قام بعمل جميل وإليسا قامت بعمل رائع “.

وأكد غسان الشرتوني، خلال اتصال مع العرب اليوم، أن ما يقلقه اليوم هُو عدم وجود مشاكل بين هذين النجمين، بغض النظر عما إذا كان هذا التعاون متجددًا أم لا، فالعمل والخلافات تنتهِيْ بمرور الأيام.

كشف صاحب شركتي “Music Is My Life” و “Wotri” أنه اتصل بكل من زياد برجي وإليسا، مؤكداً أنهما لم يغضبا بعد أيام من سوء التفاهم بينهما، مضيفاً “إليسا اعتبرت أن الموضوع انتهى “لها حجمها” فِيْما يصور زياد برجي الأغنية هذه الأيام.

وتابع “الموضوع انتهى بالنسبة لإليسا، لأنها تملك الأوراق القانونية والتنازلات لأغنية و” باتير “التي حققت نجاحًا كبيرًا. أما زياد فهُو مؤلف العمل، وهُو صاحب الحق. لتسجيل كافر لأغنية Webtair التي يسجلها على هِيْئة فِيْديو كليب.

وأشار غسان الشرتوني إلَّى أن الجمهُور يحتاج إلَّى طاقة إيجابية بعيدًا عَنّْ الأمور الدرامية التي تنعكس فِيْ حياتهم، حيث أن للفن هدفًا سامًا يجعل الحياة أفضل من خلال التركيز على العمل وليس تفاصيله.

وفِيْ ختام حديثه لـ “فوشيه” أشار غسان الشرتوني إلَّى التعاون بين شركة “وطري” والفنانة إليسا، حيث أن الشركة مهتمة بتوزيع أعماله وآخرها “أنا باس”، و فِيْ أكتوبر، سيتم إطلاق أغنية “Single”، والتي سيتم تضمينها فِيْ الألبوم الذي سيصدر فِيْ ديسمبر.

فِيْ غضون ذلك، هاجمت الفنانة إليسا كلاً من الفنان زياد برجي والشاعر أحمد ماضي، مؤكدة أنها اتخذت قراراً حازماً بعدم التعاون معهم مرة أخرى بعد أغنية “أنا ويس”.