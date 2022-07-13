غسان عزب شخصيتي غير متوقعة بـ”ذئاب الليل”.. وتعذيب غسان مسعود غلّبني

كشف الفنان السوري غسان عزب، عَنّْ شخصيته فِيْ مسلسل “ذئاب الليل” تأليف هاني السعدي وإخراج سامي الجنادي، ولم يتم عرضه بعد.

وقال عزب إنه يلعب شخصية تخرج عَنّْ الأسلوب التقليدي الذي اعتاد الجمهُور على رؤيته فِيْه، شخصية “أبو سلمى” الأب العاجز. من يتقدم لخطبة ابنتها تحت الإكراه ورغم موافقتها. للزواج يقتله.

وأعرب عزب عَنّْ سعادته بالمشاركة فِيْ مسرحيات مهمة خلال الموسم الدرامي الماضي، منها مسلسل “قصر أدهم” ومسلسل “توقف التنفِيْذ”، حيث نجح فِيْ التمثيل رغم أنه كان ضيفًا فِيْ كلتا المسرحتين. فِيْ إشارة إلَّى رد فعل الجمهُور على شخصيته فِيْ فِيْلم Breaking a Bone رغم قلة المشاهد.

كشف الفنان السوري عَنّْ مشكلة عانى منها أثناء تصوير فِيْلم “معلق” فِيْ الكواليس التي جمعته مع صديقه الفنان غسان مسعود على المستوى الشخصي، خاصة فِيْ مشاهد التعذيب والسجن، حيث يواجه صعوبة فِيْ تقديم الشخصية. للباحث بشخصية “حليم” يقدمها مسعود.

تحدث عَنّْ علاقته بمواقع التواصل الاجتماعي، وكَيْفَِيْة التعامل معها، والطريقة التي ينشر بها الصور بعَنّْاية، خاصة أنه لا ينشر الكثير من الصور ولا يبحث عَنّْ “الاتجاهات”، لكنه يحب السماح للجمهُور تعرف على بعض الأشياء المتعلقة بعمله.، أو مشاركة الصور المتعلقة بأسرتك، ولكن بحدود صغيرة دون التعمق فِيْ عالم الشبكات الاجتماعية.