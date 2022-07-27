غسيل المشاهير .. ثراء فاحش بلا محتوى هادف

قضية غسيل أموال المشاهير، التي كانت تُعرف سابقًا في وسائل الإعلام بـ “غسيل أموال المشاهير”، قد أثيرت في الكويت، خاصة مع صعود الثروات الفاحشة من بعض الأعمال الفنية الشهيرة وشبكات التواصل الاجتماعي، وتضخم بنكهم. الأرصدة والاشتباه في تورطها في قضايا غسل الأموال.

أموال طائلة

وتفاعل مغردون في المملكة والخليج مع الهاشتاغ الذي أطلق بعنوان “غسيل المشاهير”، متسائلين عن هذه الأموال الضخمة التي يملكها مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ومصيرها المجهول.

وقال أحد المغردين “يجب نقل غسيل المشاهير والفاشيين أنفسهم إلى النيابة العامة وإيداعهم السجن ومصادرة أموالهم الممنوعة”، فيما أكد آخر أن قضية الثروات الفاحشة لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي قد مرت. . زيادة، لا سيما أنها تقدم محتوى غير هادف أو مفيد للمجتمع.

وطالب آخر بضبط أموال المشاهير، خاصة أنهم يرسلونها الآن للخارج حتى لا يتحملوا المسؤولية عن هذه الثروة ومن أين أتت

فتح الملف واجب وطني

في حين ذكر أحد المغردين من الكويت أن فتح ملف غسيل المشاهير ومحاسبتهم واجب وطني، لأن هذه الأموال مجهولة المصدر ويتم غسلها وإيداعها من قبل المشاهير، دون مراعاة خطورة الخطر على الوطن. والمواطن.

بينما أكدت إحدى التغريدات، خلال نقاش حول الهاشتاغ، أن المملكة العربية السعودية تضع قوانين خاصة بالمشاهير، حيث تدعمهم وزارة الإعلام والتجارة.

حالة الغسيل المشاهير

يشار إلى أنه في عام 2022، أعلنت النيابة العامة الكويتية عن مصادرة أموال 10 مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي وحظر سفر، بالإضافة إلى الاستيلاء على أموال شركة واحدة بسبب تزايد ثرواتهم.