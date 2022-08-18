تفاقم الشلل فِيْ القطاع العام فِيْ لبنان، وامتد إلَّى القضاة الذين بدأوا احتجاجهم هذا الأسبوع، بينما كان الجنود يبحثون عَنّْ عمل إضافِيْ لكسب قوتهم.

وصلت البنية التحتية فِيْ لبنان إلَّى نقطة الانهِيْار، إذ إنها مثقلة بالفعل بسنوات من الإنفاق الجامح والفساد وتفضيل الحلول السريعة على الحلول المستدامة.

وقالت لمياء المبيض من معهد باسل فليحان للمالية والاقتصاد وهُو مركز أبحاث بوزارة المالية “نحن فِيْ حالة انهِيْار”.

برلمان بلا وقود .. وقضاة غاضبون

فِيْ مبنى البرلمان، لا يوجد وقود لتشغيل مولد المصعد، لذلك يرسل حراس الأمن رسائل صعودًا ونزولاً بين العمال.

تم إعطاء أولئك الذين يسجلون سيارات جديدة أوراقًا مكتوبة بخط اليد بدلاً من المستندات الحكومية الرسمية بسبب نقص الورق.

يتسامح قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية مع العمل الإضافِيْ للجنود، وهُو أمر محظور عادة، لكنه أصبح مقبولاً بشكل غير رسمي مع رواتب منخفضة.

انخفض متوسط ​​الراتب الشهري للموظف العام من حوالي 1000 دولار إلَّى 50 دولارًا بالكاد، مع استمرار هذا الاتجاه التنازلي، حيث تفقد الليرة اللبنانية المزيد من قيمتها يومًا بعد يوم.

دفع هذا عشرات الآلاف من موظفِيْ الدولة، فِيْ الوزارات ووكالات الحكومة المحلية والمدارس والجامعات والمحاكَمْ وحتى وكالة الأنباء الحكومية، إلَّى الإضراب.

لن يحضر 350 قاضيا لبنانيا جلسات هذا الأسبوع، احتجاجا على المطالبة برفع الزيادة أيضا.

قال فِيْصل مكي، أحد مؤسسي نادي القضاة فِيْ البلاد، “تجويع القضاة”.

وقال مكي لرويترز إن وزارة العدل تعاني منذ فترة طويلة من نقص فِيْ التمويل، لذلك يشتري القضاة منذ سنوات الورق والحبر لطابعات مكاتبهم على نفقتهم الخاصة.

وأضاف “فِيْ العدلية كان الوضع صعبًا فِيْ المقام الأول، وكنت أشتري الورق والحبر للمكتب، لكنني (الآن) لا أستطيع شرائها لأنني لا أستطيع الأكل. إنها بالتأكيد فاشلة. حالة.”

“الحياة البدائية”

ردا على ذلك، تنفذ الحكومة سياسات جزئية. فِيْ إجراء تجسير مدته شهرين، وافقت على زيادة المزايا اليومية وتقديم المساعدة الاجتماعية لمعظم موظفِيْ الدولة، مما أدى فِيْ الواقع إلَّى زيادة صافِيْ الدخل الشهري إلَّى 200 دولار فقط.

ولكن مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلَّى 11 مرة، وتحول العديد من المطاعم وحتى مقدمي الخدمات إلَّى الدولار، لم يكن غصن الزيتون الذي قدمته الحكومة كافِيْاً لحوالي 150 ألف عامل فِيْ القطاع العام.

وقال الشعار “لا يستطيع أي موظف حكومي شراء كيلو لحوم أو دجاج إلا مرة واحدة فِيْ الشهر”. “نحن نعيش حياة بدائية، نحن نشتري فقط الحاجات الأساسية”.

قالت نوال نصر، رئيسة جمعية موظفِيْ الإدارة العامة، إن العمال يطالبون بزيادة رواتبهم بمقدار خمسة أضعاف والمساعدة فِيْ ارتفاع تكاليف التعليم والصحة، لكن هذا أثار مخاوف من التضخم المفرط.

فِيْ غضون ذلك، تعثرت إيرادات الدولة مع تعليق تحصيل الضرائب لمدة شهرين وسط إضراب من قبل الموظفِيْن المعَنّْيين.

وقال رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إن تلبية جميع مطالب العمال أمر “مستحيل”، مضيفًا أن ذلك سيؤدي إلَّى مزيد من التدهُور فِيْ الوضع. وقال إن زيادة الأجور يجب أن تأتي فِيْ سياق خطة أوسع للاستقرار المالي.

لبنان بلا موهبة

لكن الفصائل السياسية لم تتوصل بعد إلَّى توافق فِيْ الآراء بشأن مثل هذه الخطة، مما تسبب فِيْ فقدان الحكومة لبعض موظفِيْها ذوي المهارات العالية. وقالت لمياء المبيض إن ستة من بين كل عشرة موظفِيْن حكوميين إما يغادرون أو يخططون للمغادرة بوتيرة لم نشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و 1990.

وأضافت أنها ليست مجرد أرقام وأن هذه هِيْ الأفضل فِيْ الدولة اللبنانية. ومضت قائلة إن البلاد بحاجة إليهم لاستعادة وتنفِيْذ أي خطة إصلاح هِيْكلي.

يقول الشعار، الحاصل على درجة الدكتوراه ويرأس مديرية ضرائب رفِيْعة المستوى فِيْ وزارة المالية بعد قرابة ثلاثة عقود فِيْ القطاع العام، إنه محبط ويريد مغادرة لبنان.

النقابة التي تنتمي إليها فقدت ما يقرب من نصف أعضائها، وحصل ممثلها عَنّْ عمال الطيران مؤخرًا على تذكرة ذهاب فقط من بيروت.

بالنسبة للذين بقوا، يبدو أن تراكَمْ المشاكل فِيْ لبنان سيصل إليهم فِيْ نهاية المطاف.

وأعرب الشعار عَنّْ أسفه، قائلا إن السنوات الماضية “قضت على كل جهُودنا”، مذكرا بالخطوات الهادفة إلَّى تحسين الحوكَمْة من خلال أنظمة تقنية المعلومات التي توقفت بسبب الأزمة.

قال من يبقى