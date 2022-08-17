غضب بعد تأخر رحلات السعوديين في مطار طرابزون التركي التنظيم سيئ

وشهد المطار في مدينة طرابزون التركية حالة من الفوضى بعد تأخر الرحلات الجوية لعدة ساعات وازدحام المسافرين السعوديين في الصالات وعلى الأرض في مشهد أثار حالة من الغضب.

مطار طرابزون متأخر 6 ساعات وسوء التنظيم. pic.twitter.com/ZNsW6b1LMi

– فهد 👨🏻‍⚕️🇸🇦 (@ F__HD9) 16 أغسطس 2022

ساعات العمل المتأخرة وسوء التنظيم

وقال فهد تأخير 6 ساعات وسوء تنظيم ونشر مقطع فيديو يظهر الاكتظاظ في الصالات والمطار وسط تأخيرات غير مبررة في الرحلات الجوية.

وعلق الخبير السياحي تميم، بأن المطار صغير للغاية، تم افتتاحه عام 1957 ولم يعد بإمكانه تحمل عدد الطائرات الدولية أو المحلية التي تصل إلى هناك، قبل كل شيء، معتبرا أن وضع المسافرين صعب وسيء للغاية. .، وانها متعبة نفسيا وجسديا.

من جانبه قال علي جابر السلامة بدأ يومي الأول في تركيا بفقدان أمتعة في مطار طرابزون، لكن الموظفين كانوا ودودين للغاية وقدموا المساعدة اللازمة.

أما رشا فتردد وقال رحلة اليوم إلى طرابزون من مطار الشارقة عائلتي لديها حوالي 12 ساعة في المطار، إرهاق وإرهاق وخسارة بسبب تأخر الرحلة كم مرة، فمن المسؤول عن التأخير والإهمال

لا احترام للسياح

وعلق حامد غاضبًا إذا غيروا بعض موظفي مطار طرابزون لأنهم يحلبون أهل الخليج أمام عيني بالوزن حتى عند باب الحافلة التي توصل الطائرة، ولا يوجد احترام لذلك السائح.

قال بدر الحمد كنت بالأمس في مطار طرابزون من الساعة 1330 ظهرًا. تأخرت الرحلة ولم يسأل أحد عنا أو عن كيفية التواصل، وكان المطار مليئًا بالناس وخرج طارًا حوالي الساعة 1130. وكان التوزيع عشوائيًا.

واتفق معه سعيد الساعدي قائلاً “أسوأ مطار في العالم وعنصرية مقيتة ضد العرب حتى عندما نزل والدي فيه. طبعاً شمال تركيا مختلف. هم الأفضل في التعامل مع اسطنبول”.

وطالب الركاب والمحاصرون بعدم المرور عبر المطار المذكور ؛ وتتميز بالمهنية والسرعة والإنجاز وسط ضياع الكثير من الحقائب والأمتعة، داعياً السلطات التركية إلى التحقيق في هذه الأزمة والوقوف على سببها. إنه ينشئ منظرًا طبيعيًا ينتقص من قدرة تركيا على جذب السياحة.