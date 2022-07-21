غضب من إعلانات اليوتيوب غير المناسبة وتقنيون يقدمون الحلول

وأعرب مواطنون عن استيائهم من بعض الإعلانات التي يتم بثها على موقع يوتيوب، حيث تظهر كفواصل تجارية أثناء عرض مقاطع أو مقاطع فيديو تُذاع على الهواء مباشرة، وبعضها يحتوي على مشاهد لا تناسب المجتمع.

إعلانات يوتيوب غير لائقة.

أكد المعلقون أن موقع يوتيوب قام مؤخرًا بحقن العديد من الإعلانات غير اللائقة التي تولد علامات تعجب على المعلنين الذين يتعاملون مع أشهر شبكة فيديو في العالم، متعجبين من ظهور العديد من الإعلانات أو المقاطع المسيئة لمطربين ومغنيات يرقصون ويغنون، لم يسمع بها أحد من قبل. . ولكن الذين يعتمدون على العاطفة لكسب الشهرة.

وطالب مواطنون بوقف هذه الإعلانات لأنها لا تناسب الكبار والأطفال على حد سواء وتتعارض مع القيم الاجتماعية والأخلاقية، مؤكدين ضرورة حماية الفئات العمرية الأصغر من مثل هذه المشاهد.

ينصح الفنيون

وقدم الفنيون بعض النصائح لتقليل ظهور إعلانات يوتيوب غير اللائقة، حيث يمكن تنزيل YouTube Fansid على جوجل كبديل عن الأصل للتشغيل في خلفية الموبايل بدون إعلانات، حيث يتم تشغيل الفيديو ويتم قفل الجهاز.

إذا كان الهاتف من ماركة iPhone، فيمكنك تنزيل video lite، وهو برنامج يمكنك من خلاله متابعة YouTube بدون إعلانات، ويتم تشغيل الفيديو أيضًا أثناء قفل الجهاز.

تقرير الإعلانات

طلب الفنيون أيضًا الإبلاغ عن الإعلانات غير اللائقة التي قد تظهر في مقاطع الفيديو من خلال النقر على لافتة بها ثلاث نقاط فوق بعضها البعض، ثم اختيار “لماذا هذا الإعلان” وإعداد التقارير.