غضب من تجدد شائعة وفاة الفنان المصري أحمد بدير

على الرغم من ظهُوره فِيْ مناسبتين اجتماعيتين فِيْ الأيام الأخيرة، إلا أن الفنان المصري أحمد بادر لم يسلم من الشائعات التي كثيرًا ما تطال حياته، مما أثار حفِيْظة نقابة نواب المهن التي وعد نقيبها أشرف زكي بإجراءات رادعة ضد من ينشر الشائعات لحماية الفنانين.

ظهُوره العلني لم يرضيه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، عدة تقارير عَنّْ وفاة الممثل البالغ من العمر 77 عامًا، الأمر الذي أثار قلقًا كبيرًا لدى متابعيه ومعجبيه، عَنّْدما علموا أنه شارك فِيْ حفل زفاف الفنانة ليلة الجمعة. . اسلام جمال حيث ظهر بصحة جيدة، وظهر قبل أيام فِيْ تشييع جنازة المخرج الراحل علي عبد الخالق.

وتعليقًا على انتشار هذا الخبر، أعرب أحمد بدير، متحدثًا لوسائل إعلام محلية، عَنّْ استيائه واستغرابه من تكرار هذه الشائعة، قائلاً “أنا بخير والناس هادئون معي، يقولون إنك متعبة”.

من جانبه أكد ممثل اتحاد المهن التمثيلية أشرف زكي أن اللجنة القانونية للنقابة ترفع بلاغات ضد مروجي الشائعات إلَّى النيابة التي تقود إجراءاتها دون تدخل من أحد، فِيْما قام أحد أعضاء النقابة. أكد الفنان النقابي بالمجلس منير مكرم، أن بدير بخير حيث تحدث إليه ووجده بصحة جيدة، مستنكرًا بشدة هذه الشائعات الكيدية.

تحت تهديد البندقية

أحمد بدير ينتظر عرض فِيْلم “At Gunpoint” الذي يشارك فِيْه ؛ حسن الرداد، بيومي فؤاد، شيرين رضا، فتحي عبد الوهاب، مع فنانين آخرين، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

خلال العمل، يجسد الفنان المصري شخصية والد النجم حسن الرداد، من خلال تواجده معه فِيْ مواقف مختلفة، فِيْما تدور أحداث الفِيْلم فِيْ إطار من الانفعال والتشويق، حول جريمة قتل، ملابسات. التي تسعى.

شارك أحمد بدير فِيْ السباق الرمضاني الأخير بمسلسل “رجين يا حوا” بطولة خالد النبوي، نور اللبناني، نور النبوي، هنا شيحة، إخراج محمد سلامة، سيناريو وحوار محمد سليمان. عبد الملك. كَمْا ظهر بدور المشير محمد حسين طنطاوي فِيْ الجزء الثالث من مسلسل “الاختيار”.