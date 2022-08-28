غضب من كورتني كارداشيان بسبب فِيْديو لابنتها على تيك توك

تعرضت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان لانتقادات شديدة لسماحها لابنتها بينيلوبي ديسك بالظهُور على Tik Tok واستعراض روتين مكياجها.

بينما حاول بعض المعجبين الثناء على روتين بينيلوب البالغة من العمر 10 سنوات لإعجابها بمكياجها، تعرضت والدتها بدلاً من ذلك للهجوم من قبل الكثيرين لأنها سمحت لابنتها بالتباهِيْ بكَيْفَِيْة استخدامها لمستحضرات التجميل فِيْ هذه السن المبكرة.

فِيْ هذا الفِيْديو، الذي تم حذفه بسرعة، ارتدت بينيلوب أولاً عصابة رأس وردية للتأكد من عدم تلطيخ شعرها بأي من مستحضرات التجميل.

ثم طبقت مصلًا على بشرتها لتحضيره قبل وضع الكونسيلر تحت عينيها وتحت عظام وجنتيها وعبر جبهتها، ثم أكَمْلت المظهر بظلال العيون والماسكارا وملمع الشفاه.

فِيْ حين أعرب قسم كبير من المعجبين عَنّْ إعجابهم بإتقان بينيلوبي لفن المكياج وتوقعهم أنها ستصبح فِيْ المستقبل محترفة فِيْ هذا المجال، تمامًا مثل عماتها كيم وكايلي، جاء آخرون لانتقاد سلوك بينيلوبي. شابة ، بالإضافة إلَّى مهاجمة والدته لسماحها للطفل بالظهُور وهِيْ ترتدي مكياجًا كاملاً أمام الملايين من المتابعين، معتبرين هذا السلوك “غير لائق”.

ونقلت صحيفة The Sun تعليقًا عَنّْ إحدى متابعي كورتني الغاضبين على موقع Reddit، قالت فِيْه “لدي ابنة تبلغ من العمر 10 سنوات. هذا أمر غير مقبول بالنسبة لي. فِيْ هذا العمر، لم يكن لديه سوى بضع سنوات من البراءة الكاملة وبعد ذلك سيبدأ فِيْ التعرف على سن البلوغ “.

وفِيْ السياق ذاته، نقلت الصحيفة عَنّْ متابعة غاضبة أخرى لكورتني قائلة “لا أصدق أنها تبلغ من العمر 10 سنوات والناس يدعمونها ويدعمونها مثل هذا”.

من ناحية أخرى، كانت هناك وجهات نظر أخرى، منها ما قاله أحد المتابعين بصوت منخفض “لا بأس أن تجرب فتاة صغيرة المكياج ومستحضرات التجميل، لكن حَقيْقَة أن ما أزعجني هُو نشر المقطع فِيْ الأماكن العامة. أمام الملايين من المعجبين، أتخيل أنني من الجيل القديم “.

وفِيْ الوقت نفسه، رحب فريق آخر بفِيْديو Penelope لأنه لم يزعجهم أو يزعجهم، متسائلين ما هِيْ المشكلة مع حب الفتاة للماكياج ومستحضرات التجميل.