غنوة محمود توقعت زواج نسرين طافش من معالج بالطاقة.. وإليسا انظلمت

كشفت الفنانة اللبنانية، غنوة محمود، أنها تصور آخر كواليس مسلسل “السوق السوداء”، الذي تؤدي فِيْه شخصية “ثريا”، وهِيْ امرأة عصرية تحسد بشدة كل من حولها.

وأضافت غنوة أن المسلسل عبارة عَنّْ معاينة من إنتاج شركة إيجل فِيْلمز، ويحتوي على العديد من علامات الاستفهام حول ثريا التي يشتبه فِيْ قتلها صديقتها.

وأبدت غنوة إعجابها بمسلسل “من أجل الموت” من إنتاج شركة “إيجل فِيْلمز”، مشيرة إلَّى أنها متحمسة للغاية لرؤية الجزء الثالث منه، متمنية ألا يعرض عليها المشاركة فِيْ الجزء الجديد من العمل. . حتى تتمكن من متابعة تطور القِصَّة مثل المشاهدين الآخرين.

كَمْا أشارت الممثلة اللبنانية إلَّى أن مسلسل “كورو عزيزة” غير عادل للغاية، وهذا ما جعلها تتمنى ألا يكون هناك جزء ثان من العمل.

وعَنّْ زواج زميلتها الفنانة نسرين طافش، قالت إن ارتباطها بمعالج طاقة لم يفاجئها، فهِيْ من أولئك الذين يحبون كل ما يتعلق بعلوم الطاقة، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أنها تحب ذلك. تنشر الطاقة الإيجابية أينما ذهبت. شرق.

وتابع “أنا ضد فكرة نشرها لحياتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يجب أن تغادر صفحاتها للترويج لعملها والتواصل مع المعجبين”.

وأعربت غنوة محمود عَنّْ أسفها لسوء التفاهم الذي حدث بين إليسا وزياد برجي والشاعر أحمد ماضي، قائلة “احتمال أن تكون إليسا قد نسيت اسم أحمد ماضي، وعادة ما تنسى الأغاني على المسرح وتطرح الموضوع بشكل عفوي”.

وتمنى أن تعود إليسا من القرار الذي اتخذته وأن تعود المياه إلَّى مسارها الطبيعي وأن يكون هناك عمل مشترك بين زياد برجي وأحمد ماضي.