غنى غندور تعلن إصابتها بسرطان الثدي.. وتوثق صورها من داخل المستشفى

صدمت الفاشية اللبنانية غنى غندور متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بسرطان الثدي بعد أن نشرت سلسلة من الصور على موقع “انستجرام” بعد إجرائها عملية جراحية فِيْ العاصمة بيروت.

وأعلنت غندور أنها اكتشفت الورم السرطاني فِيْ وقت مبكر، فِيْ 10 آب / أغسطس، مشيرة إلَّى أنها ستبدأ العلاج الكيميائي بعد العملية وأن الفترة المقبلة ستكون صعبة عليها وعلى أسرتها.

كتبت “لقد استخدمت صوري دائمًا لنشر الفرح والإيجابية، واليوم لن يتغير شيء. سأظل قوية ومتفائلة بشأن الحياة، رغم أنني علمت فِيْ 10 أغسطس أنني مصابة بسرطان الثدي وأن الفترة القادمة لن كن سهلاً بالنسبة لي. ولعائلتي، لكنني لم أترك شيئًا يمنعَنّْي من التغيير واستمر فِيْ الثراء. ” الشخص الذي يجب أن تقابله، الشخص الذي يعتقد دائمًا أن الغد أفضل “.

ودعت الفاشية اللبنانية فِيْ رسالتها جميع النساء إلَّى الخضوع للفحوصات الدورية اللازمة قائلة “الحمد لله كنت محظوظا والله يرحمني. قريبا جدا وشكرا لكل من تحبونه ولم يتركوني. مع حبك.”

ظهرت غنى غندور إلَّى جانب ابنتي زوجها السابق طلال الداعوق وعائلتهما، بالإضافة إلَّى صورها مع المصمم اللبناني جو عون صاحب ماركة Ice Jewels.

وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل حب ودعم لمصمم الأزياء اللبنانية، وأبدى عدد كبير من زملائها استعدادهم لدعمها، مثل الفنانة اللبنانية داليدا خليل، وألين لحود، والإعلامية هِيْلدا خليفة، والإعلامية المصرية سمر يسري. والمصمم اللبناني زهِيْر مراد والعديد من نجوم الفن والإعلام.

كانت الممثلة سينثيا صموئيل من أوائل المعلقين على منشور غنى غندور، حيث كتبت تعليقًا “أمن قلبك غني”. أما الإعلام اللبناني فكتب رابعة الزيات “يقين قلبك غني إن شاء الله تغلبه”.

حرصت الإعلامية سمر يسري على دعم غندور، فكتبت “حبيبي، غنى قلبي، ألف أمن لك، شفاء قريباً، وتفضيلي قوي”.

وعلقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي “حبيبي الله يحفظك من كل مكروه، يشفِيْك، يبقيك تبتسم ويسعدنا. نحبك كثيرا”.