بدأ الملياردير الهندي غوتام أداني رحلة مثيرة فِيْ عام 2022، حيث استطاع خلال 7 أشهر فقط أن يحتل مرتبة أغنى شخص فِيْ العالم.

قفز عداني إلَّى المركز الثاني فِيْ قائمة أغنى أغنياء العالم، بعد أن سجل ثروته بنحو 146.9 مليار دولار، ولأول مرة تمكن ملياردير آسيوي من الصعود إلَّى هذه المرتبة.

نجح الملياردير البالغ من العمر 60 عامًا فِيْ إزالة المؤسس الأمريكي لشركة أمازون، جيف بيزوس، من أغنى شخص فِيْ العالم.

وخسر بيزوس 9.6 مليار دولار فِيْ أربع وعشرين ساعة، فِيْ الفترة من إغلاق السوق فِيْ 12 سبتمبر حتى إغلاق السوق فِيْ 13 سبتمبر.

منذ بداية عام 2022، يتحرك عدني بخطوات سريعة فِيْ رحلة صعود مثيرة للاهتمام نحو عرش أثرياء العالم.

جاءت بداية الاختراق فِيْ فبراير الماضي، عَنّْدما تمكن الملياردير الهندي من إخراج مواطنه موكيش أمباني من صدارة أغنى الناس فِيْ آسيا.

ولم تتوقف رحلته عَنّْد هذا الحد، بل زادت طموحاته بعد أن تجاوزت ثروته 100 مليار دولار فِيْ أبريل، لينجح فِيْ تجاوز الأمريكي بيل جيتس والفرنسي برنار أرنو.