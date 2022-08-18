غوتيريش الأمم المتحدة “ستكثّف” عمليات تصدير الحبوب الأوكرانية قبل الشتاء

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الخميس أن الأمم المتحدة “ستكثف” صادرات الحبوب الأوكرانية قبل بداية فصل الشتاء.

وشدد على أن صادرات الحبوب الأوكرانية أصبحت ضرورية للغاية لتزويد العديد من البلدان الأفريقية بالغذاء.

وقال جوتيريس فِيْ ختام اجتماع ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان فِيْ لفِيْف غربي أوكرانيا “سنفعل كل ما فِيْ وسعَنّْا لتكثيف عملياتنا لمواجهة صعوبات الشتاء المقبل”.

فِيْ وقت سابق يوم الخميس، وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلَّى لفِيْف غربي أوكرانيا، حيث سيلتقي بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.