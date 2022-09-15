غورغيفا للبنوك المركزية التضخم “عَنّْيد”.. كونوا “مثابرين” فِيْ محاربته

قالت مديرة البنوك المركزية، كريستالينا جورجيفا، يوم الأربعاء، إنه يتعين على محافظي البنوك المركزية الحفاظ على عزمهم على مكافحة التضخم المرتفع، معتبرة أن العديد من الاقتصاديين أخطأوا عَنّْدما توقعوا العام الماضي أن التضخم سينحسر.

وأضافت كريستالينا جورجيفا “التضخم عَنّْيد وقاعدته أوسع مما كنا نظن … ما يعَنّْيه هذا هُو أن محافظي البنوك المركزية بحاجة إلَّى المثابرة فِيْ محاربته”.

وقالت جورجيفا إنه إذا أظهرت السياسات المالية والنقدية أداءً جيدًا، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا، وفقًا لرويترز.

وأضافت أنه إذا لم يتم استهداف السياسات المالية بشكل كاف، فقد تصبح “عدو السياسة النقدية وتغذي التضخم”.

يشار إلَّى أن صندوق النقد الدولي أكد أنه بصدد زيادة التمويل الطارئ للدول المتضررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية ونقص إمداداتها بسبب الحرب فِيْ أوكرانيا، حيث إن 20 إلَّى 30 دولة فِيْ أمس الحاجة إليها. من هذه الإمدادات.

وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا إن أعضاء مجلس إدارتها كانوا “إيجابيين للغاية” بشأن خطة المساعدة المقترحة عَنّْدما اجتمعوا بشكل غير رسمي يوم الاثنين، وأعربت عَنّْ أملها فِيْ أن يوافقوا عليها للسماح بصرف الأموال بسرعة.