غولدمان ساكس الأسْهُمْ الأميركية قد تهُوي 26%.. ونترقب مستويات أقل

توقع أحد البنوك أن تنخفض سوق الأسْهُمْ الأمريكية بنسبة 26٪ إضافِيْة إذا قرر الاحتياطي الفِيْدرالي رفع أسعار الفائدة مرة أخرى والتسبب فِيْ ركود اقتصادي كجزء من حربه ضد التضخم.

وبحسب مذكرة صدرت يوم الخميس الماضي من قبل “جولدمان ساكس”، فإنه لا يزال من الممكن لسوق الأسْهُمْ أن تسجل مستويات أقل بكثير من المستويات الحالية، إذا أصبح الاحتياطي الفِيْدرالي أكثر تشددًا فِيْ سياسته النقدية الهادفة إلَّى مكافحة التضخم، وإذا كان ذلك ممكنًا. يقرر رفع أسعار الفائدة.

وقال البنك إنه قد يستغرق الركود لوقف ارتفاع الأسعار بشكل مناسب وسحق التضخم فِيْ نهاية المطاف، وأن الركود سيكون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرا إلَّى أنه “فِيْ حالة الركود الناجم عَنّْ قرارات مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي” يتوقع المستثمرون أن يخسر مؤشر (S&P 500) أكثر من ربع قيمته، بحسب ما نقله موقع “ماركتس إنسايدر” الاقتصادي من مذكرة “جولدمان ساكس”، فِيْ تقرير اطلعت عليه “العربية نت”. “.

رفع الاحتياطي الفِيْدرالي بالفعل أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس منذ بداية هذا العام، ومن المتوقع أن يرفع الأسعار بمقدار 75 نقطة أساس أخرى فِيْ اجتماع اللجنة الفِيْدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، تليها 100 نقطة أساس أخرى لرفع أسعار الفائدة. قبل نهاية العام.

يأتي ارتفاع أسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس مرة أخرى تضخمًا أعلى من المتوقع، حيث طغى ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الانخفاض الأخير فِيْ أسعار النفط والسلع الأخرى.

ومع ذلك، لا يزال بعض الاقتصاديين يستبعدون سيناريو قيام الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بقوة مرة أخرى هذا الأسبوع، وذلك لتجنب المزيد من المشاكل الاقتصادية والمزيد من الخسائر فِيْ الأسواق.

وتقول المذكرة إن “نقاشا نقديا ظهر بين أولئك الذين يعتقدون أن المشكلة الحالية المتمثلة فِيْ ارتفاع التضخم يمكن حلها دون ركود وبين أولئك الذين يعتقدون أن هناك حاجة لارتفاع مستدام فِيْ معدل البطالة، ونعتقد أن كلاهما الآراء صحيحة “.

من وجهة نظر أكثر تشاؤماً، يحتاج بنك الاحتياطي الفِيْدرالي إلَّى إلحاق ضرر كبير بسوق العمل للسيطرة على نمو الأجور وترويض التضخم. فِيْ هذا السيناريو، يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يرتفع معدل البطالة إلَّى 6٪ فِيْ الولايات المتحدة، بينما سيرتفع عائد سندات الخزانة لخمس سنوات إلَّى 5.4٪.

ويقول البنك إن هذا السيناريو الأكثر تشاؤماً قد يؤدي إلَّى انخفاض مؤشر S&P 500 إلَّى مستوى 2900 نقطة، وهُو ما يمثل انخفاضًا محتملاً بنسبة 26٪ عَنّْ المستويات الحالية. يبلغ معدل البطالة فِيْ الولايات المتحدة حاليًا 3.7٪، فِيْ حين أن عائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات مستقر عَنّْد 3.6٪.

وفقًا لـ Goldman Sachs، فإن مثل هذا الانخفاض الناجم عَنّْ زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفِيْدرالي لن يكون أمرًا غير معتاد.

خلص بنك جولدمان ساكس إلَّى أنه “إذا كان الركود العظيم – واستجابة بنك الاحتياطي الفِيْدرالي الشديدة له – ستؤدي إلَّى خفض التضخم، فإن الجانب السلبي لكل من الأسْهُمْ والسندات الحكومية يمكن أن يظل كبيرًا، حتى بعد الضرر الذي شهدناه بالفعل.” .