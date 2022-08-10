غولدمان ساكس توسيع القيود التجارية الصينية لتشمل التكنولوجيا سيضرب اقتصاد تايوان

حذر بنك من أن الاقتصاد التايواني قد يتعرض لأضرار جسيمة إذا أدت التوترات مع الصين إلَّى اضطرابات واسعة النطاق ودائمة فِيْ التجارة. ولم يستبعد البنك أن تؤدي الاضطرابات المحتملة إلَّى ظهُور تداعيات عالمية.

أوضح Goldman Sachs أن التأثير السلبي للقيود التجارية الأخيرة من قبل الصين سيمثل 0.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتايوان، موضحًا أن هذا ينطبق طالما أن الاضطرابات لا تزال مقصورة على منتجات انتقائية غير تقنية دون تأثير أوسع على سلاسل التوريد.

تمثل السلع التكنولوجية والتقنية حوالي 70 فِيْ المائة من صادرات تايوان إلَّى الصين. فِيْ المقابل، يمثل الغذاء 0.4٪ فقط.

وعلقت الصين الأسبوع الماضي بعض واردات الأسماك والفاكهة من تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي.