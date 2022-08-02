غولدمان ساكس مصر قد تلجأ لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

توقع بنك جولدمان ساكس أن تلجأ مصر إلَّى اقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك فِيْ تقريره الشهري إن مصر بحاجة لتأمين هذا المبلغ للوفاء بمتطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

لكن وزير المالية المصري محمد معيط قال إن هذا الرقم غير صحيح دون أن يحدد المبلغ المطلوب.

وأكد الوزير أن زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتمويل من مؤسسات التنمية الدولية وأسواق السندات يمكن أن يسهم فِيْ سد فجوة التمويل فِيْ مصر.

تعد مصر من أكبر المقترضين من صندوق النقد الدولي فِيْ السنوات الأخيرة، حيث حصلت على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار فِيْ عام 2016.

كَمْا حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار فِيْ 2022، إضافة إلَّى 2.8 مليار دولار فِيْ شكل تمويل سريع لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.