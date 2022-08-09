“غولدمان ساكس” يتوقع تباطؤ التضخم فِيْ أميركا خلال الأشهر المقبلة

توقع بنك جولدمان ساكس أن ينخفض ​​المعدل فِيْ الولايات المتحدة فِيْ الأشهر المقبلة، بينما استبعد أن تستفِيْد سوق الأسْهُمْ من هذا التطور.

وأشار البنك إلَّى أن التضخم قد يتباطأ خلال الشهرين المقبلين، مما يشير إلَّى أن مجلس الاحتياطي الفِيْدرالي سيتوقف عَنّْ رفع أسعار الفائدة فِيْ بداية العام المقبل فِيْ حالة حدوث انخفاض قوي فِيْ التضخم.

وقال البنك إنه استند توقعاته بانخفاض التضخم على انخفاض أسعار الوقود بنحو 20٪، الأمر الذي سيدفع مؤشر أسعار المستهلك للانخفاض بنقطة مئوية واحدة على الأقل خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة.