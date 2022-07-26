“غولدمان ساكس” يحذر من تراجع حاد فِيْ سعر خام الحديد.. لهذا السبب!

واعتبر بنك جولدمان ساكس أن ذلك سيساعد على تراجع أسعار خام الحديد وظهُور فائض كبير خلال النصف الثاني من العام ودفع الأسعار للانخفاض بشكل حاد.

يتوقع البنك أن يسجل فوائض بأكثر من 67 مليون طن من معادن صناعة الصلب لبقية عام 2022، بعد عجز قدره 56 مليون طن فِيْ النصف الأول، مما يعكس كلاً من الضعف فِيْ قطاع العقارات الصيني والتباطؤ الحاد فِيْ الطلب على الصلب خارج الصين. .

خفض بنك جولدمان ساكس أهدافه السعرية لمدة ثلاثة وستة أشهر إلَّى 70 دولارًا و 85 دولارًا للطن، على التوالي، من 90 دولارًا و 110 دولارات للطن.

وقال البنك إن قطاع العقارات فِيْ الصين يولد ما يقرب من ثلث طلب الصين على الصلب والحديد الخام، والذي يمثل بدوره ما يقرب من ربع الطلب البحري العالمي.

ارتفع خام الحديد فِيْ سنغافورة بنحو 4٪ يوم الثلاثاء قبل تقليص المكاسب للتداول عَنّْد 109.05 دولار للطن، بعد أن تحركت الحكومة لإنشاء صندوق عقاري لدعم المطورين.