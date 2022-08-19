غولدمان ونومورا يخفضان توقعاتهما لنمو الاقتصاد الصيني هذا العام

خفض كل من Goldman Sachs و Nomura Holdings توقعاتهما للنمو الاقتصادي فِيْ الصين، حيث أضافت أزمة إمدادات الطاقة المستمرة مزيدًا من عدم اليقين إلَّى التوقعات.

خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته للنمو للعام الحالي إلَّى 3٪ من 3.3٪ كان متوقعا سابقا، مشيرا إلَّى أن النمو المتوقع للربع الثالث سيكون حوالي 3.5٪ وللربع الرابع 3.3٪.

من جانبها، خفضت مجموعة نومورا القابضة توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني للعام الحالي إلَّى 2.8٪ من التوقعات السابقة عَنّْد 3.3٪. تم تخفِيْض توقعات النمو للربع الثالث إلَّى 2.9٪ وللربع الرابع إلَّى 3.3٪.