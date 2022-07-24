غيابات الأهلي أمام الجونة في الدوري

يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي لكرة القدم نظيره الجونة، على ملعب الأهلي وي السلام، مساء الأحد، ضمن الجولة 26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق مباراة الأهلي والجونة الساعة 630 مساء بتوقيت القاهرة، 730 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

بينما سيتم بث المباراة على Ontime Sports، المذيع الرسمي والحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في جدول الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، والجونة في المركز 15 برصيد 26 نقطة.

بينما يتصدر الزمالك ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

غياب الأهلي أمام الجونة

ويخسر النادي الأهلي جهود عدة لاعبين في مباراة الجونة اليوم أبرزهم

محمد شريف (إصابة عضلة الوصلة)، محمد محمود (إصابة العضلة الخلفية)، وأحمد نبيل قوجه (تمزق العضلة الخلفية).

طاهر محمد طاهر غائب بسبب (آلام الركبة)، حسين الشحات الذي سافر إلى قطر لإجراء جراحة غضروف الركبة، وبيرسي تاو بسبب الإصابة.

في حين تغيب المالي عليو ديانج بسبب الإيقاف بسبب تلقيه 3 إنذارات، كما تغيب زياد طارق وبدر بانون لأسباب فنية.

تشكيل الأهلي الذي طال انتظاره أمام الجونة

يتوقع أن يبدأ الأهلي المباراة بتشكيل يتكون من

حراس المرمى محمد الشناوي، دفاع علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، خط الوسط محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، عمرو السولية، هجوم أحمد عبد القادر، حسام حسن، صلاح محسن.