غيابات الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة عالية المستوى ضد الأهلي في نهائي كأس مصر الخميس المقبل.

ويعاني الزمالك من غيابات كثيرة أصابت صفوف الفريق في نهائي كأس مصر.

وهنا نستعرض لكم أبرز غيابات الزمالك في مباراة الذروة أمام الأهلي في نهائي كأس مصر

غياب الزمالك أمام الأهلي

وسيغيب الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل عن مباراة الزمالك ضد الأهلي في نهائي كأس مصر بسبب مشاكل مع إدارة القلعة البيضاء.

وتغيب محمد عبد الشافي عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام غزل المحلة بسبب تعرضه للتأهل بعد إصابته بكدمة في الركبة، ولم يتحدد موقف بشأن المشاركة أمام الأهلي.

في حين غاب محمد اشرف رقة عن لقاء المحلة بسبب اصابة خطيرة في رأسه ولم يتحدد موقفه في القمة.

يواصل سيف فاروق جعفر غيابه عن الزمالك بعد إصابته بكسر في ذراعه، ولم يتم الكشف عن موعد عودته.

كما يعاني يوسف أسامة نبيه من إجهاد عضلي ومركزه لم يتحدد لكنه اقترب من التواجد في مباراة الأهلي.

في حين يخوض الثنائي حمزة المثلوثي وحازم إمام أعلى مباراة أمام الأهلي بعد تواجدهما في مباراة المحلة الأخيرة.

موقف أشرف بن شرقي

المغربي أشرف بن شرقي يتواجد مع الزمالك بشكل طبيعي في المباراة الرئيسية، لأنه بطبيعة الحال يكمل عقده مع الزمالك حتى نهاية الشهر.

نتيجة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك

وانتهت المباراة الأخيرة بين الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في منافسات الدوري الممتاز.

موقع الزمالك في الدوري الممتاز

الزمالك يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 57 نقطة.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 48 نقطة.

نتيجة مباراة الزمالك الأخيرة

فاز الزمالك في مباراته الأخيرة على حساب غزل المحلة بهدفين نظيفين في الدوري المصري الممتاز.

نتيجة مباراة الأهلي الأخيرة في الدوري الإنجليزي

وخسر الأهلي بنتيجة 2-0 أمام بيراميدز، في آخر مباراة للشياطين الحمر في الدوري المصري.