“غيابات بالجملة” قائمة النادي الأهلي استعداد لمباراة غزل المحلة

مباراة الأهلي وغزل المحلة ، كما قال أبو الطيب المتنبي: إن المصائب لا تأتي منفردة»يعيش النادي الأهلي في حالة ارتباك إداري خاصة بعد رحيل الإفريقي بيتسو موسيماني وتعادل الفريق مع نادي الزمالك في لقاء جمعهما في مباريات الدوري المصري حيث تجمع جماهير القلعة الحمراء. وهاجمت اللاعبين ومجلس الإدارة ، بعد أن كان أداء الفريق متواضعا ، خاصة بعد خسارة المباراة النهائية الإفريقية أمام نادي الوداد المغربي.

منذ فترة وجيزة ، أُعلن على موقع النادي الأهلي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، قائمة استعدادات النادي لمباراة الأهلي وغزل المحلة المقبلة ، والتي ستقام على الغداء في تمام الساعة التاسعة بالضبط. الثلاثين بتوقيت القاهرة ، وسنعرض لكم عبر موقعنا الإلكتروني أهم أحداث النادي الأهلي.

قائمة النادي الأهلي لمباراة المحلة

أعلن النادي الأهلي عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة ، والتي ستقام غدا في الدوري المصري الممتاز ، في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة ، وجاء الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ، مصطفى شوبرت ، علاء حمزة.

خطوط الدفاع: رامي ربيعة ، محمود متولي ، بدر بنون ، ياسر إبراهيم ، محمد أشرف ، كريم فؤاد ، محمود وحيد ، محمد هاني.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكة ، أفشة ، بيرسي تاو ، طاهر محمد طاهر ، عمرو السولية ، زياد طارق ، وليد سليمان.

المهاجمون: صلاح محسن ، محمد شريف ، حسام حسن.

على صعيد آخر ، تم الإعلان عن حكام مباراة الأهلي وغزل المحلة وهم كالتالي:

الحكم: عبد العزيز السيد.

الحكم المساعد: أحمد حسام.

الحكم المساعد الثاني: شريف عبدالله.

الحكم الرابع: عمرو عايد.

حكم الفيديو: احمد الغندور.

حكم الفيديو المساعد: محمد عبد الحافظ.

اصابات النادي الاهلي قبل مباراة المحلة

أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي عن صدمة جديدة لجمهور ومحبي القلعة الحمراء ، وذلك قبل لقاء الأهلي وغزل المحلة في إطار منافسة الفريق الأحمر على لقب الدوري المصري الممتاز لعام 2021/2022. الموسم ، حيث أعلن أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي ، عن إصابات جديدة أصابت الفريق ، بعد مباراة القمة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ، حيث جاءت الإصابات على النحو التالي:

خرج عبد القادر لمدة 3 أسابيع بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية.

حسين الشحات يعاني من رضوض في الكاحل ويخرج لمدة أسبوع.

أيمن أشرف يعاني من التهاب في الركبة ويخرج لمدة أسبوع.

علي معلول يغيب لمدة 10 أيام بعد تعرضه لإجهاد في العضلة الأمامية.

حمدي فتحي يخرج لمدة 10 أيام بعد إصابته بشد عضلي في أوتار الركبة.