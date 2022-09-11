غيابات ومفاجآت.. طالع تشكيل الأهلي “الرسمي” أمام العروبة

أعلن المدرب يوسف عَنّْبر، عَنّْ تشكيل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، والذي سيلعب قريباً، مساء الأحد، مباراة العروبة، فِيْ اليوم الرابع من منافسات الدوري الأول فئة “الأصفر”.

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حقق الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فوزه الأول فِيْ مسابقات الدرجة الأولى، على حساب الخلود (1-0)، فِيْ إطار الجولة الثالثة، بعد التعادل مع القيصومة والهزيمة من قبل. له يد الأخدود.

غيابات ومفاجآت .. راجع التشكيل “الرسمي” للأهلي ضد العروبة

وكشف الحساب الرسمي للأهلي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عَنّْ تشكيل فريق كرة القدم الأول ضد العربية، بحسب انتخابات المدرب يوسف عَنّْبر، والتي نراجعها فِيْ السطور التالية

الحارس محمد الربيعي

الدفاع علي مجرشي، فهد الحمد، عبد الباسط هندي، ابراهِيْم الزبيدي

الوسط محمد المجاهد، علي الاسمري، زياد الجهني

الهجوم هِيْثم عسيري وسلمان المعشر والجامايكي لويس كرابان.

وفِيْ تشكيل المدرب الوطني يوسف عَنّْبر احتراف واحد هُو غرابان فِيْما جلس الكامروني فرانك كوم والهُولندي هشام فايق والتونسي يوسف العبدلي على دكة الأهلي.

يشار إلَّى أن المدرب يوسف عَنّْبر يقود مؤقتا فريق كرة القدم الأول بانتظار تعيين الرئيس وليد معاذ أجنبي لمنصب المدير الفني للأهلي.