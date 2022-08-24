“غياب الثلاثي”.. الهلال يختتم استعداداته لمواجهة الخليج

أنهى الفريق الكروي الأول لنادي الهلال تدريباته استعدادًا لمواجهة نظيره الخليجي فِيْ الجولة الأولى من دوري روشان للمحترفِيْن “2022-2023”.

يستضيف ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة الخليج والهلال فِيْ تمام الساعة 900 بتوقيت مكة المكرمة مساء الخميس 25 أغسطس، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفِيْن السعودي.

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بدأ التدريب بعدة تمارين فنية، ثم قام رامون دياز، مدرب الفريق، بشرح سلسلة من العبارات الفنية والتكتيكية فِيْ جزء من الميدان.

وفِيْ السياق ذاته، واصل قائد الفريق سلمان الفراج برنامجه التأهِيْلي على فترتين صباحًا ومساءً، ونفذ الثنائي ياسر الشهراني وميشيل دلغادو برامج إعادة التأهِيْل مع التدريب البدني والوظيفِيْ.

التقى الهلال بمنافسه الخليج فِيْ الدوري المحترف ست مرات، وتمكن القائد من الفوز فِيْ جميع المواجهات بتسجيله 24 هدفا واستقبل شباكه هدفا.

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