غياب النمر العربي وراء تزايد القرود بالسعودية

قال مدير عام إدارة الحفاظ على الحياة الفطرية بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أحمد البوق، إن النمر العربي يحتل قمة الهرم الغذائي في النظم البيئية الجبلية حيث يعيش ويلعب دوراً أساسياً في تحقيق التوازن. من تلك الأنظمة.

وبحسب العربية نت، أكد البوك أن غياب النمر العربي عن بعض مناطق انتشاره الطبيعي في جنوب غرب المملكة هو عامل رئيسي وراء زيادة أعداد القرود وانتشارها والنتيجة. . الأضرار التي لحقت بالمناطق الزراعية والسكنية والطرق.

الأنواع المهددة بالانقراض

وأضاف، بالتزامن مع الإعلان عن ولادة نمرين عربيين، الثلاثاء، أن “النمر العربي مصنف حسب تقييم الاتحاد الدولي للحفظ (IUCN) كنوع في خطر الانقراض الشديد، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود لحماية بيئاتها الطبيعية ونظام فرائسها من الوعل والظباء، وهو ما أنشأه المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية منذ إنشاء نظام المحميات بالتعاون مع الشركاء.

وذكر “المناطق البرية المحمية التي يعمل المركز حاليا على تجاوزها 16٪ من مساحة المملكة، والسعي مستمر للوصول إلى 30٪ من مساحة المملكة بحلول عام 2030”.

إكثار الظباء والغزال

وقال “يعمل المركز على برامج تربية الظباء والوعل وإعادة توطينهم في بيئتهم الطبيعية، وخلق بيئات متوازنة لاستعادة النمور العربية، كما يتم تكثيف الجهود لتحسين برامج التربية الأسيرة للحصول على العدد الكافي منها. يمكن إعادة توطينها في بعض المحميات المعدة لذلك “.

وأشار إلى أن الدراسات الميدانية تقدر عدد النمور العربية عبر نطاقها الجغرافي في جميع أنحاء جبال الحجاز وسروات في المملكة واليمن وسلطنة عمان والإمارات بأقل من 200 نمور، مشيرا إلى أن التكاثر في المملكة بدأ في عام 2007 في مقر الأمير. مركز سعود الفيصل بالطائف حتى وصلت أعدادهم إلى 16 لكل نمر.

وأوضح “تستمر مصالح وجهود المملكة في إنجاح برنامج الحفاظ على النمور العربية من خلال إنشاء صندوق النمر العربي وتخصيص 25 مليون دولار للمحافظة عليه”، مبيناً أن مجلس الوزراء السعودي وافق مطلع عام 2022، في فبراير. . في العاشر من كل عام يوم للنمر العربي مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق توازن النظم البيئية والحفاظ على التنوع البيولوجي.

معلومات عن النمور العربية

النمر العربي، حيوان متوسط ​​الحجم ينتمي إلى عائلة القطط، يعيش في مناطق مختلفة من الصحراء العربية الكبرى وجنوب آسيا، وهم حيوانات صيد ماهرة ورشيقة.

يُعرف النمر العربي بأنه أحد الحيوانات المهددة بالانقراض. وصل عدد النمور إلى مائتي نمر فقط الآن، وتقلصت المناطق الجغرافية لوجودها بشكل كبير ؛ بعد أن عاش في معظم المناطق الجبلية لشبه الجزيرة العربية والشام ومصر، انقرض هذا الحيوان نهائيًا في الأردن ومصر، وهو مهدد بشدة بالانقراض في بلدان أخرى.

خصائص النمر العربي

إنه أصغر نوع فرعي من النمور في الحجم. يبلغ متوسط ​​وزنه حوالي ثلاثين كيلوغراماً، ويبلغ طوله حوالي مائة وثلاثين سنتيمتراً، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بعائلة النمر الأفريقي، وراثياً وتصنيفياً. إلا أنه من بين مجموعات وأنواع القطط التي تعيش في شبه الجزيرة العربية، يعتبر النمر العربي الأكبر والأقوى من حيث البنية الجسدية والعضلية، ويتميز بلون جلده الباهت مقارنة بأنواع القطط الأخرى. يساعدك هذا اللون على الاندماج بشكل أفضل مع طبيعة الصحراء في بيئتها الطبيعية.