غياب ثنائي الهلال السعودي عن التدريبات للإصابة

وشهدت الجلسة التدريبية الأولى لفريق كرة القدم بنادي الهلال السعودي، التي أقيمت يوم الثلاثاء، غياب نجمي الزعيم بسبب الإصابة.

تغيب سالم الدوسري وناصر الدوسري عن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي، بسبب تعرضهما لمرض الانفلونزا.

وسيواجه الفريق الكروي الأول نادي الهلال السعودي، لمواجهة نظيره الأهلي الإماراتي، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، في فبراير المقبل.

يستعد الفريق الأول لنادي الهلال لكرة القدم حالياً للموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي.

فاز فريق الهلال الأول لكرة القدم بلقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي برصيد 67 نقطة، بعد منافسة قوية مع اتحاد جدة.