“غياب حمد الله عَنّْ كلاسيكو النصر والاتحاد”.. تسريب القرار المرتقب

كشف الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، عَنّْ “القرار المنتظر” لمركز التحكيم الرياضي، فِيْ قضية “اعتقال” النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الكروي الأول على الاتحاد.

وعلقت لجنة المهنية السعودية موقف حمدالله “4 أشهر”. للتفاوض مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق كرة القدم الأول لنادي النصر.

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من جهته، رفع المركز السعودي للتحكيم الرياضي “مؤقتا” العقوبة عَنّْ النجمة المغربية. حتى صدور حكَمْ مستعجل فِيْ القضية.

* قرار مركز التحكيم المنتظر فِيْ قضية الحمد الله

وفِيْ هذا السياق أكد الجماز فِيْ تصريحات متلفزة أن مركز التحكيم سيصدر قراره الرسمي فِيْ القضية أمام كلاسيكو النصر والاتحاد.

يستضيف النصر نادي الاتحاد، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشان السعودي 2022-2023.

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وأعلنت وسائل إعلام رياضية أن “التحكيم” سيعلن الإيقاف الرسمي لحمد الله، وغيابه عَنّْ كلاسيكيات النصر والاتحاد.

عبد الرحمن الجماز كان يأمل أن يؤثر غياب عبد الرزاق حمدالله على قلعة العميد فِيْ الديربي الكبير. سواء على المستوى الفني أو المعَنّْوي.