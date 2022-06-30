غياب حواجز السلامة في الشاحنات مخالفة مرورية

وأكدت هيئة المواصفات والجودة في المملكة العربية السعودية، على تركيب حواجز أمان على الشاحنات وفق المواصفات المسجلة، وأكدت أن عدم تركيب الحاجز يعد مخالفة تستحق غرامة.

في نفس السياق ؛ وسلطت الهيئة الضوء على أهمية توفير بطاقة أرقام مميزة ومعتمدة للشاحنات قبل شرائها، قائلة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “هل ترغب في شراء شاحنة أو مقطورة تحقق من توافر رقم البطاقة الفريدة والمعتمدة. .

يذكر أنه منذ يناير 2022 أعلنت وزارة النقل تطبيق مخالفة الشاحنات التي لم تقم بتركيب حواجز أمان، وأن قيمة المخالفة 5000 ريال لكل شاحنة لم تلتزم بالقرار. غرامة عدم الامتثال 4000 ريال.

وأكد أن القرار ساري المفعول ويشمل جميع الشاحنات السعودية وغير السعودية التي يزيد وزنها عن 3.5 (ثلاثة ونصف) أطنان.

مواصفات حواجز الحماية للشاحنة

سوف تتطلب الحواجز الأمامية ما يلي يجب ألا يقل ارتفاع المقطع العرضي للسكة الأمامية عن 100 مم، بينما سيكون 120 مم لأكثر من 12 طنًا.يجب ألا تكون زوايا الحاجز الأمامي حادة المسافة من الحافة السفلية لـ يجب ألا يزيد الدرابزين الأمامي من الأرض عن 400 مم.