“غياب طويل”.. النصر يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ضمك

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الاثنين، عَنّْ آخر المستجدات داخل فريق النصر الكروي الأول، قبيل المباراة المرتقبة ضد ضمك، فِيْ إطار مباريات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي، الموافق 2022-2023. موسم الرياضة.

وخسر النصر اليوم الأخير أمام التعاون بهدف لم يرد عليه، لينتقل إلَّى المركز التاسع فِيْ جدول دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط فقط.

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– صدمة جديدة تضرب العالم.

وكشفت صحيفة الرياضية، أن الفحوصات الطبية التي أجراها علي لقمي، مدافع النصر، أظهرت أنه أصيب بتمزق طفِيْف فِيْ العضلة الأمامية.

وأشارت الصحيفة إلَّى أن فترة غياب العجمي ستتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، حيث من المتوقع أن يغيب اللاعب عَنّْ مباراة فريق ضمك السبت المقبل.

وفِيْ السياق ذاته، أشارت الصحيفة إلَّى أنه لا تزال هناك شكوك حول مشاركة سلطان الغنام فِيْ مواجهة احتضانه، وذلك بسبب رغبة الهِيْئة الطبية، وعلى رأسها الفرنسي رودي جارسيا، فِيْ منحه مزيدًا من الوقت. يقوي نفسه. عضلاته الضامة التي تعافى منها الأسبوع الماضي.

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