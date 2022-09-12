“غياب نجم الفريق”.. إصابة جديدة تضرب الخليج قبل مواجهة الاتحاد

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الاثنين، عَنّْ آخر أخبار الفريق الكروي الأول لنادي الخليج، قبل أيام فقط من مواجهة الاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي.

ويستقبل الخليج الاتحاد، الخميس المقبل، فِيْ إطار اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، الموافق للموسم الرياضي 2022-2023.

بدأ الخليج مشواره فِيْ دوري الروشان السعودي، حيث خسر أمام الهلال بهدفِيْن لم يرد عليهما، وفِيْ دور الـ16 سقط أمام داماك بهدفِيْن مقابل هدف واحد، قبل أن يتعادل فِيْ الجولة الأخيرة بدون أهداف فِيْ الملعب.

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– غياب نجم الفريق

أكدت صحيفة الرياضية، أن البرازيلي موراتو لاعب نادي ديل جولفو سيغيب عَنّْ المباراة القادمة أمام الاتحاد، فِيْ اليوم الرابع من دوري روشان السعودي، بسبب الإصابة التي تعرض لها فِيْ المباراة الأخيرة ضد الاتحاد. المحكَمْة.

وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الطبي لنادي ديل جولفو أبلغ البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب الفريق، أن موراتو غير جاهز، حيث أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها حاجة اللاعب لمزيد من الراحة.

ويأمل بيدرو إيمانويل أن يدفع الكولومبي بريان رياسكوس العائد من الإصابة، خاصة خلال المباراة ضد الاتحاد، رغم عدم قدرة اللاعب على المشاركة فِيْ 90 دقيقة، بحسب الطاقم الطبي بالنادي.

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