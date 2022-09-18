غياب وعودة.. مفاجآت فِيْ النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

يعود أحد نجوم فريق النصر الأول لكرة القدم للمشاركة فِيْ المباريات الرسمية، ابتداء من مباراة الاتحاد الكلاسيكي، بحسب آخر الأخبار الواردة من الصحافة، صباح اليوم الأحد.

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بعد أن احتل كل منهما صيف 2022 فِيْ الخلاف على المهاجم المغربي عبد الرزاق حمدالله، سيكون أمام النصر والاتحاد، يوم 2 أكتوبر، نقل هذا الصراع إلَّى ملعب مرسول بارك، حيث يواجه الفريقان بعضهما البعض فِيْ. مباراة تجمعهم فِيْ الجولة الخامسة من مسابقات دوري “روشن”.

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وأكدت صحيفة “الرياضية”، فِيْ عددها الورقي، صباح اليوم، أن النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، على أتم الاستعداد للمشاركة فِيْ مباراة الاتحاد، بعد تلقيه الضوء الأخضر من أطباء الجهاز بالنصر. .

وغاب مشاريبوف عَنّْ جميع مباريات النصر فِيْ موسم 2023، بسبب إصابته فِيْ المعسكر الصيفِيْ.

وأكد، فِيْ سياق متصل، أن إصابة قلب النجمة الأرجنتينية بيتي مارتينيز أكدت غيابه عَنّْ مباراة النصر والاتحاد المقررة فِيْ 2 أكتوبر.

* مشاهدة ترتيب النصر والاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي.