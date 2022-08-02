غياب 13 لاعبًا عن قائمة الأهلي أمام فاركو.. تعرف عليهم

يعاني فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم من غيابات كثيرة في صفوفه قبيل مباراته القادمة ضد فاركو في اليوم الثامن والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

يستقبل الأهلي نظيره فاركو غدا الأربعاء على استاد السلام، ضمن مباريات اليوم الثامن والعشرين من الدوري الممتاز 2022-2022.

تقام مباراة الأهلي وفاركو في تمام الساعة 900 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 1000 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مستثنى من قائمة الاهلي

استبعد ريكاردو سواريز مدرب الأهلي 13 لاعبا من تشكيلة الفريق لمواجهة فاركو

وأصيب عمار حمدي وحسين الشحات وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف وأحمد عبد القادر وصلاح محسن وأحمد نبيل قوجة.

فيما خرج أكرم توفيق من القائمة بسبب نقص الإعداد الفني.

ويغيب الأهلي أيضا عن فاركو وحمدي فتحي وكريم فؤاد بسبب الإيقاف وبدر بانون بسبب انتقاله لقطر وحمزة علاء لوجهة نظر فنية.

ترتيب الأهلي في الدوري

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 66 نقطة وبيراميدز ثانيا برصيد 59 نقطة.