غيثة العلاكي انستقرام، لمع اسم غيثة العلاكي عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد الإعلان من قبل الفنان سعد المجرد الزواج منها، عبر حسابه على الاستقرام مما تفاجئ الكثير من متابعين الفنان سعد المجرد من خطوبته المفاجئه وتفاعل مع المنشور حيث اهتم الكثير لتعرف على غيثة العلاكي والتي تعمل سيدة أعمال مغربية والتعرف على غيثة العلاكي إنستقرام.

من هي غيثة العلاكي ويكيبيديا

تعد غيثة العلاكي شخصية مغريبة الأصل في العقد الثالث من عمرها، تقيم في كندا، كما وتعد شخصية من أحد العائلات العريقة في المغرب سافرت الى الكثير من الدول العالم، وتعد صاحبة أكبر فنادق في حي كيليز ن اصبح اسمها ترند عبر منصات التواصل الإجتماعي بعد زواجها من الفنان سعد لمجرد الفترة الأخيرة، والجدير بالذكر بان غيثة العلاكي قد ظهرت مع سعد لمجرد عام 2014 في صورة لها انتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي عام 2014.

زواج غيثة العلاكي

أعلن سعد المجرد الفترة الأخيرة عبر حسابه على الغنستقرام زواجه من رجل الأعمال غيثة العلاكي، بشكل مفاجئ جدا وبدون أي مقدمات تذكر، حيث تفاعل الكثير مع هذا الخبر الصادم من نوعه لدى الكثي{، كما وذكر الفنان سعد بأن غيثة العلاكي كانت مقربة له وحافظة أسراره، وقد ظهر معها لأول مرة عام 2017 وقد إلتقط صورة تذكارية مع، علما بأن غيثة العلاكي تعتنق الديانة الإسلامية ومشهورة بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي.

غيثة العلاكي انستقرام

تمتلك غيثة العلاكي العديد من الحسابات الرسمية ومن أبرزها حساب غيثة العلاكي انستقرام التي تمتلك عدد كبير جدا من المتابعين من كافة الوطن العربي ن كما وأن غيثة العلاكي حققت إهتمام واسع عبر السوشيال ميديا بعد زواجه من الفنان سعد المجرد والذي يعد من الفنانين الكبار، حيث نشرت بعض الصور الخاصة بزواج زواج غيثة العلاكي وسعد المجرد عبر حسابها على الإنستقرام ghita el allaki instagram.

تعد غيثة العلاكي من أبرز الشخصيات التي لاقت على اهتمام واسع الفترة الأخيرة بعد الزواج من الفنان سعد المجرد ، حيث تمتلك غيثة العلاكي الكثير من الحسابات الرسمية، ومن أبرزها حساب غيثة العلاكي إنستقرام