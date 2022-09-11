من هي غيثة العلاكي زوجة سعد المجرد ويكيبيديا، تعتبر المغني واللامع والمشهور المغربي سعد المجرد من ابرز واشهر المطربين في العالم وقدم الكثير من الاغاني المشهورة والمميزة والتي لاقت على اعجاب الكثير من الناس حول العالم وصرح المغني سعد المجرد في الاونة الاخيرة عبر تغريدة على تويتر يلعن خطوبته من النجمة اللامعة غيثة العلاكي ولم يصرح اي معلومة اخرى حول الموضوع .

من هي غيثة العلاكي زوجة سعد المجرد ويكيبيديا

غيث العلاقي سيدة أعمال من أصل مغربي، لكنها تقيم في كندا. ولدت غيثة في مدينة مراكش المغربية لواحدة من أكبر وأعرق العائلات فيها. نشأت صداقة قوية بينها وبين سعد لمجرد أولاً، حيث كانت من أوائل من دعموه بعد اتهامه بقضية الاغتصاب. انتشر اسمها في فرنسا في الوسط الفني، لكن الملخص أكد أنها مجرد صديقة. احتفل سعد المججر مؤخرًا بحفل خطوبته مع صديقته القديمة، ويستعد الشريكان حاليًا لعقد حفل الزفاف بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام.

سيرة غيثة العلاكي الذاتية

في ضوء ما تقدم نستذكر معلومات غيثة العلاكي من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل غيثة العلاكي .

الاسم الانكليزي غيثة العلاقي.

الديانة مسلم.

الجنسية مغربي.

تاريخ الميلاد ولدت في التسعينيات من القرن الماضي.

العمر غير معروف ويقدر بنهاية العقد الثالث من العمر.

مكان الميلاد ولدت في مراكش بالمغرب.

الإقامة تعيش في كندا.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج سعد المجرد.

عدد الاطفال لا يوجد.

اسم الأب غير معروف.

المؤهل العلمي غير معروف.

المهنة سيدة أعمال.

سنوات من النشاط ظهرت مع سعد المجرد منذ 2014، واختفت مرة أخرى لتظهر في 2022.

من هو سعد المجرد ويكيبيديا

سعد لمجرد مغني وراقص مغربي. ولد سعد لمجرد في الرباط في 7 أبريل 1980. تأثر بأسرته الفنية وتعلم الموسيقى في المعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط. بدأ عمله منذ عام 2007 وتمتلك مهارات مختلفة، بما في ذلك التأليف والكتابة والإنتاج. يعتبر الموسيقار سعد لمجرد اليوم من أشهر الوجوه الفنية العربية، وكان يُطلق عليه اسم المعلم، وأمير البوب ​​المغربي.

حقيقة زواج سعد المجرد

أعلن سعد لمجرد عبر حسابه على موقع تويتر خبر زواجه من صديقته غيثة العلاكي، في منشور صدم جمهوره، وشائعات أحاطت بحياة المجرد الشخصية مؤخرًا بعد أغنيته الأخيرة مع إليسا، لكنها كشفت. اسم العروس وانها بعيدة عن الوسط الفني وصديقته التي ساندته في اصعب ايامه. وقال في رسالته

بسم الله الرحمن الرحيم .. ومن آياته أنه خلق لكم نساء من بين أنفسكم، لتستريحوا فيهن، وجعل بينكم مودة ورحمة. في الواقع، هناك دلائل على ذلك لقوم يتأمل. وفي قوله -تعالى- أسأل الله أن يجعل زواجي خطوة مباركة، وأن يرزقني فيه والمحفوظة، غنية بالرخاء والذرية الطيبة. إنه فوق كل شيء.

غيتة العلاكي إنستغرام

بدأ متابعو سعد المجرد البحث عن حساب زوجته على انستجرام، خاصة أن الأخيرة كانت تشارك مناسباتها الشخصية وأعياد ميلادها، لكن يبدو أن العلاقي بعيدة جدًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، وتكرس نفسها لعملها في مجال الأعمال. وفنادقها ومن المنتظر أن تكشف النجمة المغربية المزيد من التفاصيل في الأيام المقبلة.

سعد المجرد تويتر

لدى سعد المجرد حساب خاص وموثق على تويتر يتابعه من خلاله أكثر من مليون متابع، ويشارك سعد لمجرد مع جمهوره أهم تفاصيله الشخصية وآخرها خبر زواجه وأعماله الحديثة. بالإضافة إلى مواعيد حفلاته في الشرق الأوسط وأوروبا، ويمكن الوصول إلى حساب سعد لمجرد على موقع تويتر من خلال النقر مباشرة على رابط “”.

المطرب والمغني والكاتب المغربي المشهور والبارز سعد المجرد من الشخصيات البارزة والشهيرة حول العالم عبر تقديمه الكثير من الاغاني المميزة والتي لاقت على نجاح كبير بالعالم واعلن خطوبته مؤخرا من سيدة الاعمال المشهورة المغربية غيثة العلاكي وتعيش حاليا بكندا.