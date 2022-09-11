غيثة العلاكي زوجة سعد مجرد ،تم الكشف في يوم السبت في العاشر من شهر سبتمبر لعام 2022 عن زوجه سعد المجرد حيث كان سعد المجرد قد تزوج صديقته المقربه والقديمة غيث العلاكي وتم نقاش العديد من التساؤلات حول علاقة سعد المجرد بزوجته غيثه العلاكي، وكان المطرب المغربي سعد المجرد قد كتب على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام “بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه”

وقال ايضا اطلب من الله ان يجعل زواجي خطوه مباركه وان يبارك لي واهل المصونه غيث بالرفاهيه والذريه الصالحه.

زوجة سعد مجرد

زوجة سعد المجرد هي غيثة العلاكي، كانت صديقته قبل الارتباط بها والزواج منها، وقد كتب سعد المجرد في اليوم السبت الموافق العاشر من سبتمبر عام 2022 ارتباطه في صديقته المقربه غيثة العلاكي، وسيتم عمل حفل زفاف لهما في القريب العاجل حيث كانت غيثة العلاكي من اكثر الأصدقاء قربًا من سعد المجرد، وتم رصدهم بالكاميرات في مرات عديده مع بعضهم في العديد من الحفلات، وكانت غيثة العلاكي من اكثر الاشخاص المرافقين الدائمين لسعد المجرد، و اثناء انتشار قصه الاغتصاب التي كانت تلاحقه في فرنسا في السنوات الماضية.

غيثة العلاكي ويكبيديا

غيث العلاكي هي صديقة سعد المجرد الذي ارتبط بها، وستصبح زوجته في القريب العاجل، وهي من احد العائلات في مدينه المغرب كانت تربط سعد المجرد بحبيبته غيثة العلاكي علاقه قديمه، وبالرغم من ان ام سعد المجرد قد رفضت غيثة العلاكي الا ان سعد المجرد اقترب منها واعلن خطبته منها، وظهر اسم غيثة العلاكي في عام 2014 حيث شوهدت مع الفنان سعد المجرد اكثر من مره.

وعندما تم ايقاف سعد المجرد في عام 2018 قامت غيثة العلاكي بالاتصال به والوقوف معه ضد تهمه الاغتصاب التي ألفقت الى سعد المجرد، حيث زادت التساؤلات حول علاقة غيثه العلاكي بسعد المجرد، وتم مشاهده غايه العلاكي في العديد من الحفلات التي كان يقيمها سعد المجرد في المغرب وخارج المغرب ، وتصدر خبر خطوبة سعد المجرد مواقع التواصل الاجتماعي.