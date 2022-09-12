غيثة العلاكي من وين، ضجت منصات السوشيال ميديا ووسائل الاعلام المختلفة في الاونة الاخيرة حول اعلان الفنان المشهور المغربي سعد المجرد زواجه من سيدة الاعمال المغربية المشهورة غيثة العلاكي وتداول اسمها بشكل واسع للغاية والبحث عن ابرز المعلومات التي تتعلق بسيدة الاعمال المغربية غيثة العلاكي وقام المغني المشهور سعد المجرد بنشر تغريدة عبر منصاته على تويتر والانستفرام تفيد بعلاقة تربطه مع سيدة الاعمال المغربية غيثة العلاكي .

غيثة العلاكي ويكيبيديا

غيثة العلاكي سيدة أعمال مغربية الأصل وتقيم في كندا. ولدت ونشأت وترعرعت في دولة المغرب. من المحتمل أن تكون في الثلاثينيات من عمرها. تمتلك غيث سلسلة فنادق ومطاعم سياحية في حي كليز بمدينة مراكش المغربية، وهي صديقة مقربة للفنان سعد لمجرد، حيث ترتبط بالفنانة. لسنوات عديدة، وهي حافظت على أسراره، كما قالت الإعلامية، ارتبط اسمها بالعديد من الشائعات بعد ظهورها الأول مع الفنانة، لكن سعد لمجرد نفى هذه الشائعات.

سيرة غيثة العلاكي الذاتية

غيثة العلاكي من الشخصيات التي انتشر اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلن سعد لمجرد زواجه منها، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الحقيقي غيثة العلاكي.

الاسم المعروف غيثة العلاكي.

اسم الوالدين غير معروف.

تاريخ الميلاد ولدت في التسعينيات من القرن الماضي.

مكان الميلاد ولدت في مراكش بالمغرب.

العمر يعتقد أنها في الثلاثينيات من عمرها.

مكان الإقامة أنت تعيش في كندا.

الجنسية تحمل الجنسية المغربية.

الدين والمعتقد اعتناق الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج الفنان سعد المجرد.

تاريخ الخطبة في العاشر من سبتمبر 2022 م.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية والفرنسية والكندية.

المهنة سيدة أعمال.

سنوات النشاط غير معروف.

غيثة العلاكي من وين

تعود أصول غيثة العلاكي إلى دولة المغرب حيث تنتمي لعائلة مغربية معروفة ومعروفة في دولة المغرب، وولد غيث ونشأ في مدينة مراكش المغربية، وبعد أن أكملت كل شيء. المراحل التعليمية، قررت السفر إلى عدة دول أوروبية، بما في ذلك كندا، حيث تقيم. من خلال وسائل الإعلام، تمتلك سيدة أعمال معروفة عدة فنادق في مدينة مراكش المغربية وهي صديقة حميمية للفنان سعد لمجرد.

تفاصيل زواج غيثة العلاكي وسعد لمجرد

ونشر الفنان سعد لمجرد تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر وإنستجرام تفيد بعلاقة تربطه بالفتاة غيثة العلاكي الخاتم الإيموجي، لكن ما نشره سعد يتضمن معلومات متضاربة تشير إلى أن الزواج تم، فيما أكدت مصادر عائلية أن الاحتفال الرسمي بالخطوبة سيقام في نفس يوم سعد المجرد، وبعد ذلك من المقرر أن يكون الزواج. أعلن، وسيعقد في العاصمة الفرنسية، باريس.

غيثة العلاكي إنستغرام

بدأ جمهور سعد لمجرد البحث عن الحساب الرسمي لزوجته بعد التأكد من وجود علاقة قوية بينهما منذ سنوات من خلال البحث المستمر تبين أن غيثة العلاكي ليس لديها أي حساب رسمي عبر انستجرام أو حسابات أخرى عبر المواقع الافتراضية، ويبدو أنها لا تهتم كثيرا بهذه المواقع للأعمال كثير في مجال الإدارة و الفنادق المملوكة في مراكش، المغرب.

غيثة العلاكي سيدة اعمال مغربية مشهورة وبارزة وهي من اصول مغربية وتندرج تحت عائلة وعروفة ومشهورة بدولة المغرب والتي تداول اسمها بشكل كبير في الساعات القليلة الماضية بعدما اعلن الفنان والمغني المشهور المغربي سعد المجرد عن خطوبته من الفتاة وسيدة الاعمال غيثة العلاكي وهي في الثلاثينيات من العمر.