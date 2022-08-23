غير مسبوقة.. رصد صورة مذهلة لأكبر كوكب في النظام الشمسي

أصدر العلماء صوراً لأكبر كوكب في المجموعة الشمسية، حيث أظهر أحدث وأكبر تلسكوب فضائي في العالم كوكب المشتري بطريقة غير مسبوقة، مثل الشفق القطبي الشمالي.

أضواء كوكب المشتري

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي الصور في يوليو، والتقط مناظر غير مسبوقة للأضواء الشمالية والجنوبية لكوكب المشتري ودوامة الضباب القطبي.

بقعة المشتري الحمراء، عاصفة كبيرة بما يكفي لابتلاع الأرض، تبرز بشكل ساطع إلى جانب عدد لا يحصى من العواصف الصغيرة.

قمرين على خلفية مشرقة

إحدى الصور ذات المجال الواسع مثيرة للاهتمام بشكل خاص، حيث تُظهر حلقات خافتة حول الكوكب بالإضافة إلى قمرين صغيرين على خلفية مشرقة من المجرات.

قال إيمكي دي باتر Emke de Pater، عالم الفلك بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، والذي ساعد في قيادة عملية الرصد، في بيان “لم نشهد كوكب المشتري مثل هذا من قبل”. لا يصدق. لم نكن نتوقع حقًا أن يكون ذلك جيدًا وأنه سيكون بهذه السهولة “.