“غير مستحق”.. هكذا علق مدرب العدالة على فوز الاتحاد

تمكن الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد، مساء الجمعة، من تحقيق فوز على حساب مضيفه العدلة، (3-0)، فِيْ مباراة جمعتهم على ملعب سيوداد ديبورتيفا برينسيب عبد الله. بن جلوي فِيْ الأحساء، ضمن اليوم الأول لدوري مسابقات الروشان السعودي.

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خاض الاتحاد أول مباراة له فِيْ دوري “روشان” السعودي، الموسم 2023، أمام العدالة، الذي صعد مؤخراً من الدرجة الأولى، فِيْ المباراة بين الفريقين على أرض مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية فِيْ منطقة الرياض. الاحساء. .

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أعرب المدرب التونسي يوسف المناعي عَنّْ استيائه من خسارة فريق العدالة الأول لكرة القدم على يد الاتحاد بثلاثة أهداف.

وأشار المناعي، فِيْ المؤتمر الصحفِيْ الذي عقد بعد مباراة العدالة والاتحاد، إلَّى أن فريقه لعب مباراة “منظمة”، فِيْما لعب الضيوف “دفاعيًا”، حيث كانت المساحة المتاحة للاعبين محدودة.

وأكد أن نتيجة فوز الاتحاد 3-صفر على العدالة لا تعكس إطلاقا ما حدث فِيْ مباراة الفريقين.

يذكر أن الاتحاد سيواجه الاتحاد فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي، فِيْما سيواجه فريق العدالة منافسه الطائي.