غينيا بيساو، واحدة من أفقر دول العالم وأكثر اقتصاداتها هشاشة، يبلغ عدد سكانها حوالي 1.9 مليون نسمة.

يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غينيا بيساو هذا الأسبوع، بعد وصوله يوم الاثنين إلَّى الكاميرون فِيْ زيارة تشمل بنين، وكذلك غينيا بيساو.

ويرافق ماكرون فِيْ زيارته مسؤولون عسكريون واقتصاديون فِيْ محاولة لاستعادة الثقة بين فرنسا التي فقدت وجودها فِيْ القارة لصالح الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا.

أفقر دول العالم

غينيا بيساو، واحدة من أفقر بلدان العالم وأكثرها هشاشة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 1.9 مليون نسمة ؛ يتكون الساحل الأطلسي لغينيا بيساو من أرخبيل بيجاغوس المكون من أكثر من 100 جزيرة.

تحدها السنغال من الشمال وغينيا من الجنوب والشرق، وعلى الرغم من حجمها، فإنها تستضيف مجموعة كبيرة ومتنوعة من المجموعات العرقية واللغات والأديان.

تعتبر غينيا بيساو وجهة محتملة لصناعة السياحة الوافدة، والتي قد تكون أحد أهداف زيارة الرئيس الفرنسي، من خلال ضخ استثمارات فِيْ قطاع السياحة، بالإضافة إلَّى القطاع الزراعي.

قِصَّة الكاجو

تعتبر غينيا بيساو من الناحية الزراعية من أفضل الأراضي الخصبة لزراعة جميع أنواع الحبوب. بل إنه يعد من أهم مصادر الكاجو لدول العالم، وفقًا لبيانات البنك الدولي، وتمثل الزراعة حوالي 29٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

فِيْ عام 2022، انكَمْش الاقتصاد المحلي لغينيا بنسبة 1.4٪، انخفاضًا من 4.5٪ فِيْ عام 2022. وكان هذا مدفوعًا باضطرابات سلسلة التوريد وانخفاض الطلب والنشاط الاقتصادي الناجم عَنّْ إجراءات وسياسات احتواء الوباء.

وارتفع معدل التضخم إلَّى 1.5 بالمئة فِيْ 2022 و 2.8 بالمئة العام الماضي ارتفاعا من 0.3 بالمئة فِيْ 2022.

الأعداد الاقتصادية

ارتفع عجز المالية العامة الإجمالي من 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي فِيْ عام 2022 إلَّى 9.5٪ فِيْ عام 2022، قبل أن ينخفض ​​إلَّى 7.5٪ فِيْ عام 2022.

من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلَّى 3.4٪ فِيْ عام 2022، حيث يكتسب برنامج التطعيم زخمًا ويتعافى الطلب الدولي على الكاجو وسط انتهاء إجراءات الإغلاق العالمية.

سوف يساعد انتعاش الأسعار العالمية والأرقام الأولية القوية للإنتاج المحلي وصادرات الكاجو فِيْ سد العجز المالي إلَّى 5٪ بحلول هذا العام ؛ ومن المتوقع أن ينخفض ​​الدين إلَّى 78.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

ومع ذلك، فإن التوقعات الصادرة عَنّْ البنك الدولي قد تكون عرضة لمخاطر سلبية كبيرة ؛ يمكن أن يتسبب عدم الاستقرار السياسي المتجدد فِيْ حدوث انزلاق مالي ويؤدي إلَّى تفاقم بيئة الأعمال الصعبة بالفعل.

قد يشكل انخفاض أسعار الكاجو فِيْ المستقبل أو الكَمْيات المصدرة أيضًا تهديدًا لاقتصاد الدولة التي خرجت منذ ذلك الحين من جائحة كورونا.

ستؤدي الزيادة الحادة فِيْ أسعار النفط إلَّى الضغط على ميزان الحساب الجاري الخارجي وستترك موارد أقل للإنفاق الحكومي لإفادة الفقراء.

أزمة الإغلاق

عانى الاقتصاد القائم على الزراعة من عمليات الإغلاق وإغلاق الحدود فِيْ عام 2022، وتعافى فِيْ عام 2022 بل وتحسن فِيْ الربع الأول من هذا العام.

قُدِّر الفقر بنسبة 65٪ فِيْ 2022/21 وبلغ معدل البطالة 11.5٪، لكن هذا الرقم يخفِيْ قدرًا كبيرًا من السمة غير المنظمة.

تشير بعض التقديرات إلَّى أن بطالة الشباب تصل إلَّى 50٪ من القوة العاملة ؛ فِيْ حين أن جميع البنوك الخمسة مملوكة للأجانب وهِيْ سليمة نسبيًا ؛ وانخفضت نسبة القروض المصنفة إلَّى 6.3٪ فِيْ عام 2022 من 10.3٪ فِيْ عام 2022.

تبلغ درجة الحرية الاقتصادية لغينيا بيساو 46.0 نقطة، مما يجعل اقتصادها يحتل المرتبة 166 الأكثر حرية فِيْ مؤشر 2022، وهِيْ مرتبة منخفضة للغاية ؛ كَمْا تم تصنيف غينيا بيساو فِيْ المرتبة 42 من بين 47 دولة فِيْ إفريقيا جنوب الصحراء من حيث درجة الحرية الاقتصادية.