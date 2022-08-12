“فأل حسن”.. الآسيوية تقترب من الهلال للعام الثاني على التوالي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فِيْديو قصيرًا، أكدوا ارتباط المهاجم الفرنسي بافِيْتيمبي جوميز بأدواره الرائعة مع الهلال.

دافع المهاجم الفرنسي بافِيْتيمبي جوميز، 37 عامًا، عَنّْ درع الهلال فِيْ الفترة من أغسطس 2022 إلَّى يناير 2022، قبل التوقيع مع غلطة سراي فِيْ تركيا مجانًا.

ومقطع فِيْديو، خلال الساعات الماضية، لبث جوميز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آملين أن يتوج الزعيم آسيويًا مرة أخرى.

وأخبر جوميز الصبي الصغير، ما الذي تشجعه، رد عليه الهلال، ورد الفرنسي بابتسامة “الهلال سيصل إلَّى آسيا من جديد إن شاء الله”.

واستطاع المهاجم الفرنسي كتابة اسمه فِيْ تاريخ المتصدر، حيث سجل 107 أهداف وقدم 16 تمريرة حاسمة فِيْ 147 مباراة رسمية، بحسب موقع “سوق الانتقالات” العالمي.

غادر جوميز الهلال فِيْ يناير الماضي، بعد مسيرة رائعة مع قميص المتصدر، حقق فِيْها العديد من الأرقام القياسية الشخصية وساهم فِيْ تحقيق العديد من الألقاب الجماعية، من بينها لقب دوري أبطال آسيا مرتين خلال عامي 2022 و 2022.