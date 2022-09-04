فئة اشتراك جديدة بالإعلانات بسعر مخفض من نتفليكس

تعتزم منصة بث الأفلام عبر الإنترنت “Netflix” إطلاق فئة اشتراك جديدة بسعر مخفض تدعمه الإعلانات ابتداءً من نوفمبر المقبل فِيْ عدة دول.

وذكرت مجلة “فارايتي” الأمريكية، أن المنصة ستطلق الفئة الجديدة ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل، فِيْ العديد من الدول، بما فِيْ ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ذكرت تقارير إعلامية أن Netflix تتجه لإطلاق الخدمة الجديدة لمواجهة المنافسة المحتملة من فئة الإعلانات المدعومة من خدمة البث المباشر المنافسة Disney Plus، والتي ستطلقها Disney فِيْ 8 ديسمبر. فِيْ Netflix سيتم إطلاقه قبل نهاية هذا العام، بينما ذكرت وكالة Bloomberg Advertising أن Netflix ستطلق الخدمة الجديدة على نطاق أوسع فِيْ أوائل العام المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن سعر الاشتراك الجديد فِيْ Netflix سيتراوح بين 7 و 9 دولارات شهريًا، وهُو ما يقارب نصف قيمة الاشتراك الحالي الذي يبلغ 15.5 دولارًا شهريًا. ذكرت بلومبرج فِيْ وقت سابق أن الإعلانات لن يتم بثها أثناء مشاهدة عروض الأطفال، ولن يسمح هذا الاشتراك للمستخدمين بتنزيل الأفلام لمشاهدتها فِيْ وقت لاحق دون اتصال بالإنترنت.

وكانت شركة والت ديزني قد أعلنت فِيْ أغسطس الماضي عَنّْ زيادة جديدة فِيْ أسعار خدماتها على منصات “Disney + أو Hulu”، بعد أن تفوقت على منافستها Netflix فِيْ عدد المشتركين.

بلغ عدد المشتركين فِيْ والت ديزني 221 مليون مشترك، وأعلنت الشركة عَنّْ زيادة سعرية لمشاهدة محتوى منصات Disney + أو Hulu بدون إعلانات تجارية، وتقدر الزيادة بـ 38٪ إلَّى 10.99 دولار فِيْ ديسمبر عَنّْدما تبدأ فِيْ تقديم خيار جديد يتضمن الإعلانات بالأسعار الحالية.

فِيْ عام 2017، راهنت ديزني بمستقبلها على إطلاق خدمة بث تنافس Netflix، حيث انتقل الجمهُور إلَّى المشاهدة عبر الإنترنت بدلاً من التلفزيون المدفوع والبث التلفزيوني.

بعد خمس سنوات، تفوقت ديزني على Netflix فِيْ عدد مشتركي البث، ونجحت الشركة فِيْ جذب 14.4 مليون مشترك لخدمة Disney +، متجاوزة متوسط ​​توقعات المحللين فِيْ استطلاع أجرته FactSet بعدد مشتركين يصل إلَّى عشرة. مليون بعد بث مسلسل “حرب النجوم” ومسلسل “ملكة جمال مارفل”.