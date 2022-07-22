فائدة استخدام أوراق الكاري لشعرك نمو ومنع تساقط وتلميع الشعر تعرف على أهم الأسباب

إن جمال “أوراق الكاري” الأخضر العطري هذا هُو المفضل لدى السيدات العربيات فِيْ المطبخ، ولكنه يقدم أيضًا فوائد أكثر مما تتخيله للشعر. تساعد أوراق الكاري فِيْ تحسين صحة الشعر. لتنعيم وتقوية الشعر وفوائد عديدة، ربما نذكرها لك حتى لا تتوقف عن شراء هذه الأوراق الخضراء الجميلة.

نمو الشعر والوقاية من تساقط الشعر.

تساعد أوراق الكاري المحملة بالبروتين فِيْ تعزيز نمو الشعر. كَمْا أنه يحتوي على بيتا كاروتين والأحماض الأمينية التي تلعب دورًا فِيْ تقليل تساقط الشعر وتقوية بصيلات الشعر. خذ حفنة من أوراق الكاري وقم بتسخينها بزيت جوز الهند وعصير البصل. ضعيه على فروة رأسك ثم دلكي جيداً.

يزيل قشرة الرأس

مع إمكانات عالية لتحسين صحة فروة الرأس، يمكن لأوراق الكاري أن تؤدي دورها بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والفطريات. اصنعي قناع شعر مضاد للقشرة وضعيه على فروة رأسك مرة واحدة فِيْ الأسبوع. خذ ملعقتين كبيرتين من جل الصبار واخلطه مع أوراق الكاري بمساعدة الخلاط. اخلطيهما وضعي الخليط على فروة رأسك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفِيْه.

مضاد للشيب ومقاوم للشيخوخة

إذا كنت تعانين من الشيب أو الشيب، جربي أوراق الكاري لاحتوائها على مضادات الأكسدة ومركب فِيْتامين ب اللذين يعملان معًا لاستعادة الصبغة الطبيعية لشعرك. بمجرد قطع أوراق الكاري الطازجة وغسلها وتحويلها إلى عجينة، ضعيها مع نبات مكافحة غسل الأموال وضعيها على شعرك. بمجرد وضعه، اتركه لمدة 30 دقيقة ثم اغسله بالشامبو حتى لا تترك أي بقايا لتضيف إلى مشاكل فروة رأسك.

تلميع الشعر

يمكن أن يكون الشعر الباهت نتيجة لنظام غذائي غير صحي، أو قلة روتين العناية بالشعر، أو الاستخدام المفرط لأدوات التصفِيْف. ولكن، عندما يكون لديك شيء طبيعي مثل أوراق الكاري، فلماذا تتركها فِيْ مطبخك غير مستخدمة اطحني حفنة من أوراق الكاري فِيْ الخلاط واستخدمي هذا المعجون السميك لعمل قناع للشعر. أضف إلى هذا المعجون صفار بيضة وملعقة كبيرة من زيت الزيتون. امزجه جيدًا وبمجرد أن يصبح جاهزًا افرده بسخاء على شعر رطب واغسله جيدًا بالشامبو.