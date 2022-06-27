فائدة خروج العرق من الجسم – يتجاهل الكثير منا حقيقة مهمة وهي أن العرق له فوائد عديدة، على الرغم من الضرر الذي يسببه العرق لنا من الرائحة الكريهة، إلا أنه له فائدة كبيرة في الحفاظ على سلامة أجسامنا، وهذا هو ما سوف نتعرض له اليوم في هذه المقالة.

ما هو التعرق

التعرق هو عملية يتم من خلالها التخلص من السموم الموجودة في الجسم، وهي الأملاح والماء والمواد الكيميائية، ويتم إفراز العرق بواسطة الغدد العرقية الموجودة في الجسم.

أسباب التعرق

وصول النساء إلى سن اليأس.

انتقال بعض الأمراض إلى الناس عن طريق العدوى، مثل السل وأمراض القلب الصمامية الداخلية والتهاب العظم والتهاب الزائدة الدودية والتهاب اللوزتين وعدوى فيروس نقص المناعة البشرية.

لديك أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الدم وسرطان الغدد الليمفاوية.

تناول بعض الأدوية مثل مضادات الاكتئاب وأنواع معينة من خافضات الحرارة والأدوية الهرمونية ومرض السكري ومسكنات الألم.

انخفاض نسبة السكر في الدم.

الإجهاد بالإضافة إلى تعرض الشخص للأمراض العصبية.

تعاطي المخدرات والإدمان.

أعراض مرض التعرق

أثناء النوم، قشعريرة ورعاش من وقت لآخر.

افقد الكثير من الوزن إذا كان سبب التعرق هو سرطان الغدد الليمفاوية.

تقلب المزاج.

التعرق المفرط أثناء التعرق ليلا ونهارا.

ما فائدة التخلص من العرق بعيدًا عن الجسم

الحفاظ على درجة حرارة الجسم من خلال إمداد العرق بتبريد حرارة الجلد وبالتالي الحفاظ عليه من درجات الحرارة المرتفعة التي يمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

يحافظ على صفاء الوجه، حيث يعمل التعرق على توسيع مسام الجلد وبالتالي تقليل ظهور البثور والحبوب الصغيرة، مما يجعل البشرة صحية.

يساعد التعرق أيضًا على التخلص من الزيوت التي تتراكم على سطح الجلد، لذلك ينصح باستخدام حمام البخار بين الحين والآخر لأنه يشبه عملية التعرق. عندما تفتح حمام البخار مسام الوجه، يتم التخلص من الرواسب التي تؤدي إلى ظهور البثور والبثور الصغيرة التي تشوه الجلد.

ينشط الدورة الدموية، لأن معدل ضربات قلب الإنسان يزداد مع زيادة التعرق مما يؤدي إلى تدفق الدم والذي بدوره يزيد الدورة الدموية وينشط الدورة الدموية والجسم.