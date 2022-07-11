فائدة غير متوقعة لشعرك عَنّْد تدليك الفروة بصفار البيض

تطمح المرأة فِيْ الحصول على شعر صحي ولامع، وهذا هُو الهدف النهائي لكل امرأة، ولكن المشكلة أنها تواجه بعض التحديات، وهِيْ الظروف الجوية، والتوتر، وعادات تصفِيْف الشعر السيئة، والنظام الغذائي، لأن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على الجميع. – قوة الشعر طوله وجودته مما يؤثر على ضعفه وجفافه وهشاشته.

على الرغم من أن منتجات الشعر الاحترافِيْة باهظة الثمن، إلا أنها يمكن أن تساعد فِيْ حماية الشعر واستعادة قوته وحيويته، ولكن إذا لم يكن لديك ما يكفِيْ من المال أو لم يكن لديك الوقت الكافِيْ للذهاب إلَّى صالون العَنّْاية بالشعر، يمكنك استخدام بعض العلاجات المنزلية، بما فِيْ ذلك صفار البيض، والذي ثبت أنه يساعد فِيْ تحسين قوة وحيوية الخصلة.

على الرغم من استخدام صفار البيض منذ فترة طويلة لتحسين صحة الشعر والحفاظ على حيويته، فقد يتساءل البعض الآن ما السر الذي يجعله مفِيْدًا جدًا للشعر.

يحتوي صفار البيض على مكونات محببة للشعر

وقال الباحثون إن صفار البيض يحتوي على 26.54 جرامًا من الدهُون على شكل ليسيثين، والذي يوصف بأنه مرطب طبيعي ومستحلب يزيد من نعومة الشعر. يمكن لبروتين الصفار أيضًا تحسين مظهر الشعر عَنّْ طريق زيادة لمعانه.

يحتوي صفار البيض على فِيْتامينات.

يحتوي صفار البيض على العديد من الفِيْتامينات الأخرى، لكن فِيْتامين B5 (البيوتين) على وجه الخصوص يقدم مجموعة من الفوائد الأخرى التي تعزز صحة الشعر، وغالبًا ما يتم تضمين هذا الفِيْتامين فِيْ العديد من منتجات الشعر نظرًا لقدرته على الترطيب.

وتابع الباحثون ليقولوا إن كل هذه العَنّْاصر الغذائية الرائعة موجودة فِيْ صفار البيض ويمكن أن تساعد فِيْ صنع علاج شامل للشعر يمكن أن يساعد فِيْ ترطيب الشعر وتعزيزه لمعانه وتقويته.

على الرغم من كل هذا، لاحظ الباحثون أن أكثر الفوائد غير المتوقعة لصفار البيض للشعر هِيْ أنه يمكن أن يساعد فِيْ الحماية من مخاطر تساقط الشعر، مع العلم أن تدليك الصفار فِيْ فروة الرأس يمكن أن يقوي الجذور وبصيلات الشعر من المصدر، مما يجعل أقل عرضة لخطر تساقط الشعر وتقصفه، وبالتالي تحسين كثافة ودرجة امتلاء الرأس بالشعر.