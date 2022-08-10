فائض الحساب الجاري لروسيا يتضاعف 3 مرات منذ بداية العام

تضاعف فائض الحساب الجاري الروسي منذ بداية العام أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بعد أن سجل منذ غزو أوكرانيا، حيث اقترن انخفاض الواردات مع ازدهار الإيرادات من مبيعات الطاقة والسلع فِيْ الخارج.

وقال بنك روسيا فِيْ تقدير أولي إن فائض الحساب الجاري، وهُو أوسع مقياس لتدفقات التجارة والاستثمار، اتسع إلَّى ما يقرب من 167 مليار دولار فِيْ الفترة من يناير إلَّى يوليو، مقارنة بما يزيد قليلاً عَنّْ 50 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. نشرت اليوم الثلاثاء.

أصبحت العائدات مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة للكرملين منذ غزو أوكرانيا فِيْ فبراير. وساهم انهِيْار الواردات، الناجم جزئيًا عَنّْ العقوبات الدولية بسبب الحرب، فِيْ هذا الفائض.