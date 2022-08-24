فائض الميزان التجاري فِيْ السعودية يقفز 137.8% لـ88 مليار ريال خلال يونيو

أظهرت بيانات الهِيْئة العامة للإحصاء السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا بنسبة 75.2٪ فِيْ يونيو 2022، لتصل إلَّى نحو 147.7 مليار ريال، مقابل نحو 84.3 مليار ريال فِيْ يونيو 2022.

وعزت الهِيْئة فِيْ تقرير لها الزيادة إلَّى ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار 57 مليار ريال بنسبة 94.1٪ إلَّى 117.69 مليار ريال خلال يونيو 2022.

ارتفعت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات من 71.9٪ فِيْ يونيو 2022 إلَّى 79.7٪ فِيْ يونيو 2022.

وارتفعت قيمة الصادرات السلعية بمقدار 3.4 مليار ريال، بنسبة 2.3٪، مقارنة بشهر مايو 2022.

ارتفعت الصادرات غير البترولية بما فِيْ ذلك المعاد تصديره بنسبة 26.8٪ إلَّى 30.1 مليار ريال فِيْ يونيو 2022 مقارنة بـ 23.7 مليار ريال فِيْ عام 2022، فِيْ حين زادت قيمة الصادرات غير البترولية 1.9 مليار ريال بزيادة 6.8٪ مقارنة بـ. مايو 2022.

وزادت الواردات بنسبة 28.9٪ فِيْ يونيو 2022 لتصل إلَّى 59.9 مليار ريال، مقابل 46.5 مليار ريال فِيْ يونيو 2022، وزادت قيمة الواردات بنسبة 5.3 مليار ريال، بنسبة 9.7٪، مقارنة بشهر مايو 2022.

وارتفع الفائض التجاري إلَّى 88 مليار ريال فِيْ يونيو 2022 مقابل 37 مليار ريال فِيْ يونيو 2022 بنسبة 137.8٪.

الربع الثاني

وزادت الصادرات غير البترولية فِيْ الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 31٪ على أساس سنوي لتصل إلَّى 86 مليار ريال أهمها منتجات الصناعات الكيماوية وما يتعلق بها.

وسجل إجمالي الصادرات نموا بنسبة 85٪ إلَّى 430 مليار ريال.

أما بالنسبة للواردات، فقد قفزت فِيْ الربع الثاني بنسبة 22٪ لتصل إلَّى 171 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكانت الصين الشريك الرئيسي للمملكة فِيْ تجارة السلع، حيث بلغت الصادرات السعودية إليها فِيْ الربع الثاني 63 مليار ريال، مما جعل الصين الوجهة الرئيسية للصادرات، تليها الهند واليابان.