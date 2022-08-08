فائض ميزانية الإمارات يرتفع 129% فِيْ الربع الأول لـ 36.4 مليار درهم

أظهرت بيانات من وزارة المالية الإماراتية، اليوم الاثنين، أن صافِيْ الفائض الحكومي تضاعف فِيْ الربع الأول، مسجلاً 36.4 مليار درهم (9.9 مليار دولار)، مقابل 15.9 مليار درهم فِيْ الفترة المماثلة من العام الماضي، فِيْ نمو. 129٪، حيث دعمت ارتفاع أسعار النفط. الإيرادات.

ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج هذا العام، إضافة إلَّى التعافِيْ المستمر من تأثير جائحة كورونا.

ارتفع الإنفاق الحكومي فِيْ الإمارات إلَّى 87.4 مليار درهم من 73.1 مليار درهم فِيْ الربع الأول من عام 2022، وهُو ما يمثل زيادة بنحو 20٪.

كَمْا أظهرت البيانات أن الإيرادات قفزت 39٪ على أساس سنوي مسجلة 123.8 مليار درهم فِيْ الربع الأول.

وارتفع صافِيْ الفائض فِيْ الإمارات بنسبة 128.7٪ من 15.9 مليار درهم فِيْ الربع الأول من العام الماضي.

فِيْ أكتوبر / تشرين الأول، أقرت الإمارات ميزانية اتحادية قدرها 58.9 مليار درهم، وفِيْ يونيو اقترحت 1.23 مليار درهم إضافِيْة للإنفاق.

الميزانية الفِيْدرالية هِيْ جزء صغير من الإنفاق الحكومي لأن لكل إمارة ميزانية منفصلة أيضًا.

وزاد الإنفاق على تعويضات العمال فِيْ الربع الأول 16.6٪ على أساس سنوي إلَّى 28.7 مليار درهم. تعويض العمال هُو مجموع المكافآت النقدية والعرب اليومية المستحقة لموظفِيْ الحكومة، وتشمل الأجور والرواتب والعلاوات والمكافآت والمزايا الأخرى، بالإضافة إلَّى المساهمات الاجتماعية المدفوعة لبرامج التأمين الاجتماعي نيابة عَنّْ الموظفِيْن.

وزاد الإنفاق على المنافع الاجتماعية بنسبة 7.4٪ إلَّى 14.1 مليار درهم.