فائق حسن لأصالة أمام لهفة الحب تهجرك اللغة وتنبثق أخرى من خلجات الروح

رد الشاعر العراقي فائق حسن على رسالة زوجته الفنانة السورية أصالة نصري بشأن الاحتفال بعيد ميلادها والتي تضمنت معاني ودروس تدل على حبها له.

قال حسن لزوجته “أمام شوق الحب تتعثر المعاني، اللغة تبتعد عَنّْك، ولغة أخرى تنبثق من انفعالات الروح ؛ عبر عَنّْ الشعور الذي استيقظ فِيْ ابتسامة، والذي كان كافِيْاً لجعل كل الحواجز المفترضة ووهم المستحيل يسقط أمامها، بحيث تكون أنت الجائزة والسلام والمكان “.

وأضاف “هذا هُو الحب، البقاء باللقاء، السعادة لا مثيل لها، شم تقبل الحياة بعده وأجمل. شكرا لوجودك هناك وإعطاء كل من حولك. أنا أحبك يا أوزة.

وكتبت رسالة أصالة التي لقيت تجاوبا كبيرا من الجمهُور وكذلك ابنتها شام الذهبي وشقيقها أنس نصري لزوجها معاك نويت أن أبدأ على صفحة بيضاء. حكَمْة سامية، كرمك، أبوتك، حنانك الفائض، وكرمك الشديد جعلت نيتي عملاً … وذهبت إليك لأتعلم منك (رغم أنني اعتقدت أنني انتهِيْت من التدريس) … وأنا أيضًا أصبحت محبًا لعائلتي وأولادي الذين رأوا فِيْك كل السلام والأمن “.

وأضاف “لقد غيرت وضعي وحياتي وفني، ووصلت إلَّى أعلى مستويات النور معك. لم أقع فِيْ حب سولا فقط. كنت فخورة بأصالتها”.

وتابع “البارحة كانت حفلتك التي هِيْ حزبي وثروتي الكبيرة اليوم الذي أتيت به هؤلاء الناس الذين أرهقوني قبلكَمْ بوقت طويل …”

وختمت رسالتها “كل عام أنا بأمان على سلامتك وصحتك، أتابعك، أستمع إليك ولا أنساك كل يوم.

وتأتي هذه المناسبة بعد أيام قليلة من احتفال الثنائي بذكرى زواجهما، حيث نشر فائق حسن صورة له وزوجته أصالة يركبان دراجة نارية، وعلق عليها قائلا كل عام أنت لي وأنا لك. كونها مجرد عفوية … الحب هُو أن تكون أنت ولا شيء غيرك! “

وشكرت حسن أصالة على الأيام الجميلة التي عاشتها هذا العام، وعلى تفانيها الإنساني وعلى كل التفاصيل المتعلقة بقصتها، حيث شعرت وكأنهم يعيشون لأول مرة وعلقت “شكرًا لك يا زوجي”.

وعلى الصعيد الفني، طرحت أصالة مؤخرًا أغنيتها الجديدة “غلبان”، والتي كتبها الشاعر الغنائي منة القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وحققت ملايين المشاهدات.