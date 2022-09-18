فائق حسن وأصالة يقبلان يدي بعضهما.. والفنانة ترد على منتقدي استعراض مشاعرهما

عاد الشاعر العراقي فائق حسن لمغازلة زوجته الفنانة السورية أصالة نصري، بعد أن نشر صورة جمعوها من داخل طائرة، يظهر فِيْها وهُو يقبل يد أصالة، إلَّى جانب صورة أخرى لها وهِيْ تقبّل يدها. كف. .

من خلال تعليقه الذي أرفقه بالصورة، عبر حسن عَنّْ سعادته بعد الوحدة، مشيرًا إلَّى أن سر علاقته بالفنانة أصالة يكَمْن فِيْ المشاعر، وكتب “فِيْ خط الوحدة، حيث كان الأمل بالسعادة. مثل المستحيل “. !! “القدر ضحك، والحب كان أقوى من المنطق … أن تكون راضيًا عَنّْ القليل الذي لديك لا يعَنّْي أكثر من كَمْ لديك القليل !!

وأضاف “لأن ابتسامة الحب هِيْ مفتاح الأبواب المغلقة، كانت ابتسامتك أكثر طموحاتي طموحًا وبدأنا قصتنا المذهلة لإظهار أن السر يكَمْن فِيْ المشاعر ((ابحث عَنّْ ما تريد، إنها) غالبًا فِيْ مكان ما حولك)) .. أحبك يا جوزي.

من جهتها، أكدت أصالة فِيْ تعليقها على منشور زوجها، أن إظهار مشاعرهما علانية هُو حق بين الشريكين، وهُو ما اعتبره البعض ردًا على انتقادات لإبداء عاطفتهم باستمرار … الناس الذين أعطيتهم لأن الحب نعمة، والأمل نعمة، والطموح نعمة، وأنت حب حياتي، وأملي، وذروة طموحي “.

وعلقت أصالة على زوجها الشاعر العراقي “حلمت وتمنيت أن يعود الرجال إلَّى حياتي بصفات والدي (لطفه ونبلته وثقافته وكرم وكرمه المنطقة التي تحكَمْه دائمًا وإنسانيته السامية. ومبادئه الراسخة وتعاطفه مع كل الأحداث لمصلحته. لقد وجدتها فِيْك .. الحمد الله أولاً على ما اتفقنا عليه .. أنت نعمة لم أفقد الأمل فِيْ العثور عليها، وكنت واثقاً من رحلتي. يستحقون العثور عليك فِيْه حتى نتمكن من إكَمْاله معًا “.

يشار إلَّى أن كلام أصالة نصري عَنّْ إظهار المشاعر جاء بعد أن عانت من أزمة الانفصال عَنّْ زوجها السابق المخرج طارق العريان، ووصفت بعد ذلك الزواج بأنه “مشروع فاشل”، وذكرت خلال بث مباشر مع الفنان عبادي جوهر فِيْ يناير 2022، انسحب من الحب، قائلًا “بالنسبة لي أعلنت اعتزالتي، أنا اعتزل مثل ياسر القحطاني، اعتزلت الهلال واعتزلت من الحب”.

إلا أن انسحاب أصالة من الحب لم يدم طويلاً وأعلنت رسميًا زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن فِيْ سبتمبر من العام نفسه.